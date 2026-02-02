Phó Chính ủy Hải quân kiểm tra, chúc tết Vùng 2 Hải quân

Ngày 2-2, Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.

Tại buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2025, Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.



Bộ Tư lệnh Vùng và các đơn vị cũng đã quán triệt nghiêm các phương án sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết; tổ chức tốt các hoạt động vui xuân, đón tết và bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho bộ đội. Đặc biệt, chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử, bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên tặng quà, chúc tết Bộ Tư lệnh Vùng 2

Phát biểu kết luận, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Vùng 2 Hải quân đã đạt được trong năm 2025.

Đồng chí yêu cầu đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước, trong và sau tết; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Phó Chính ủy Hải quân tặng quà, chúc tết Lữ đoàn 167

Đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thường xuyên quan tâm, chăm lo, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển, các nhà giàn DK1; tăng cường kiểm tra, giáo dục bộ đội chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và an toàn; chú trọng làm tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội; tổ chức các hoạt động đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

MẠNH THẮNG - VĂN ĐƯỜNG