Khánh thành công trình lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo

Đến dự có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo; Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM.

Phát triển Côn Đảo là trách nhiệm chính trị lâu dài

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, việc đưa công trình xây dựng lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo vào sử dụng là minh chứng thuyết phục cho tinh thần cụ thể hóa các nghị quyết lớn của Trung ương, về chương trình phát triển hạ tầng năng lượng hiện đại, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Đồng thời, khẳng định chủ trương nhất quán của TPHCM trong việc dành sự quan tâm đặc biệt, lâu dài và toàn diện cho đặc khu Côn Đảo - địa bàn chiến lược và là vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian phát triển đặc thù, giàu tiềm năng về kinh tế biển, du lịch sinh thái, văn hóa và lịch sử.

Do vậy, phát triển Côn Đảo không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, mà còn là trách nhiệm chính trị, là sự tri ân đối với lịch sử và là cam kết cho tương lai.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH THIỆN

Theo đồng chí Võ Văn Minh, việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam khánh thành dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo vào 12-2025 là một bước ngoặt lịch sử. Dự án đã thay thế hoàn toàn nguồn điện diesel truyền thống trên đảo bằng nguồn điện lưới quốc gia, tạo nền tảng căn bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái của đảo.

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình. Ảnh: THANH THIỆN

“Trên nền tảng đó, việc tiếp tục đầu tư hoàn thiện lưới điện thông minh đưa vào vận hành hôm nay đã cho thấy tư duy phát triển mới, cách tiếp cận mới của ngành điện lực và của Thành phố. Đó là phát triển Côn Đảo không theo chiều rộng mà theo chiều sâu, phát triển nhanh nhưng phải xanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa hạ tầng kỹ thuật với chuyển đổi số, giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa”, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị, ngành điện và các đơn vị có liên quan tổ chức vận hành hệ thống lưới điện thông minh an toàn, ổn định và liên tục, hoàn thiện quy trình quản lý kỹ thuật, bảo trì, giám sát theo chuẩn hiện đại. Qua đó, bảo đảm chất lượng điện năng phục vụ cuộc sống, sinh hoạt của người dân và các hoạt động kinh tế, xã hội trên đảo.

Đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình. Ảnh: THANH THIỆN

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh kết nối giữa hạ tầng điện thông minh với mục tiêu quản trị thông minh trên địa bàn; gắn phát triển năng lượng với định hướng tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường; từng bước thúc đẩy các giải pháp phù hợp nhằm giảm phát thải, bảo vệ hệ sinh thái, cảnh quan và giá trị đặc thù của Côn Đảo.

Đồng chí Võ Văn Minh và đồng chí Nguyễn Bá Hùng trao bằng khen đến các cá nhân, tập thể thực hiện tốt công trình. Ảnh: THANH THIỆN

Đồng chí Võ Văn Minh yêu cầu, cấp ủy, chính quyền đặc khu Côn Đảo tiếp tục rà soát, đồng bộ quy hoạch và kế hoạch phát triển theo hướng “bảo tồn là nền tảng, chất lượng là tiêu chuẩn, bền vững là nguyên tắc”, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng – an ninh, giữa nhu cầu hiện đại với gìn giữ di sản lịch sử, văn hóa.

Hoàn thiện hạ tầng điện thiết yếu, nâng cao chất lượng sống

Theo ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC, sau thời gian triển khai thi công khẩn trương, nghiêm túc và đồng bộ từ tháng 9-2025, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành đồng bộ các giải pháp hiện đại của lưới điện thông minh.

Ông Phạm Quốc Bảo thông tin tại buổi lễ. Ảnh: THANH THIỆN

Trong đó, nổi bật với việc vận hành Trạm biến áp 110kV GIS Côn Đảo theo mô hình trạm không người trực; tự động hóa lưới điện trung thế cho 100% các tuyến dây 22kV; thực hiện giám sát vận hành trực tuyến, xây dựng bản đồ mất điện cho toàn bộ các trạm biến áp phân phối trên đảo; kết nối, giám sát và điều khiển các hệ thống điện mặt trời mái nhà phân tán về Trung tâm điều khiển của EVNHCMC và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Cùng với đó là triển khai hệ thống giám sát trực tuyến các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện và tổn thất điện năng, cung cấp qua ứng dụng chăm sóc khách hàng tất cả các dịch vụ và chỉ số tiêu thụ điện cho khách hàng.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt công trình. Ảnh: THANH THIỆN

“Việc hoàn thành và đưa công trình lưới điện thông minh vào vận hành đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa công tác quản lý, vận hành lưới điện; giảm tổn thất điện năng, tiết kiệm tài nguyên; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng tái tạo, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của đặc khu Côn Đảo”, ông Phạm Quốc Bảo cho hay.

Các đơn vị thực hiện công trình nhận quà tặng của EVNHCMC. Ảnh: THANH THIỆN

EVNHCMC cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thành phố và đặc khu Côn Đảo trong việc đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống điện ngày càng hiện đại, thông minh, an toàn, tin cậy, tiến tới từng bước ngầm hóa lưới điện trên đảo, góp phần đưa Côn Đảo phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là đặc khu kinh tế – sinh thái biển thông minh, xanh và bền vững hàng đầu của cả nước.

Tiến độ triển khai công trình lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo Ngày 11-8-2025: EVNHCMC ban hành kế hoạch.

Ngày 26-9-2025: Tổ chức Lễ khởi công công trình

Thi công trong 3 tháng: Từ tháng 10 đến tháng 12-2025.

CẨM TUYẾT