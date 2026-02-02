Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc Tết các đơn vị và gia đình chính sách

Ngày 2-2, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đi thăm, chúc Tết các cá nhân và đơn vị trên địa bàn Thành phố nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Làng trẻ em SOS Thành phố (phường An Hội Tây). Tại đây, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cùng các thành viên trực tiếp khảo sát khu vực sinh hoạt, ăn uống của các em; đồng thời nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo tình hình hoạt động, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em thời gian qua.

Lãnh đạo Thành ủy chúc tập thể cán bộ, nhân viên và các em năm mới bình an, mạnh khỏe; mong đơn vị tiếp tục duy trì môi trường chăm sóc an toàn, nhân văn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra.

Tiếp đó, đoàn đến thăm, chúc tết Cụm 35, Cục 75, Tổng cục 2 (phường Thông Tây Hội). Tại đây, lãnh đạo Thành ủy chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ; ghi nhận đóng góp của lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ được giao và bày tỏ tin tưởng các đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới.

Đoàn cũng đến thăm Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp (phường Thông Tây Hội) và Bệnh viện Quân y 175 (phường Hạnh Thông).

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động và nhiệm vụ chuyên môn trong năm qua, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ vui mừng trước những thành tích đạt được; đồng thời đề nghị các bệnh viện triển khai hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đáp ứng mục tiêu phát triển của ngành y tế trong giai đoạn mới. Nhân dịp năm mới, đồng chí gửi lời chúc tốt đẹp, chúc các đơn vị tiếp tục phát triển bền vững.

Trong chương trình, đoàn cũng đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ai (sinh năm 1928, phường Thông Tây Hội); ông Đinh Xuân Viên (sinh năm 1947), thương binh, nhiễm chất độc hóa học (phường An Hội Tây); ông Cao Hồng Sơn (sinh năm 1953), người nhiễm chất độc hóa học (phường Hạnh Thông).

Tại mỗi nơi, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc năm mới bình an, hạnh phúc; bày tỏ trân trọng và biết ơn đối với những đóng góp, hy sinh của các cá nhân cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như sự phát triển của TPHCM trong thời bình.

