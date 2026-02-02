Khánh Hòa: Xã Diên Thọ báo cáo vụ “lùm xùm” gạo cứu trợ

Ngày 2-2, lãnh đạo UBND xã Diên Thọ có báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan về kết quả phân bổ gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Ảnh minh họa

Cuối tháng 1-2026, một trang mạng xã hội facebook (có hơn 450.000 lượt theo dõi) đăng tải nội dung cho rằng, xã Diên Thọ được phân bổ 13,3 tấn gạo từ tháng 11-2025, nhưng đến nay người dân chưa nhận được.

Thông tin này gây xôn xao dư luận.

Theo UBND xã Diên Thọ, việc phân bổ gạo được thực hiện theo từng thôn và quá trình cấp phát đúng quy định, đúng đối tượng, đủ số lượng, kịp thời hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau mưa lũ.

Xã tiếp nhận 13.300kg gạo theo quyết định của UBND tỉnh; số gạo cấp phát thực tế là 13.305kg, trong đó, địa phương bổ sung 5kg để bảo đảm đủ định mức cho mỗi khẩu.

Địa phương đã cấp phát hết tổng số lượng gạo cho 256 hộ với 887 nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đối tượng được hỗ trợ là các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ như nhà ngập sâu, có nguy cơ sạt lở phải sơ tán, di dời, khu vực bị cô lập nhiều ngày; mỗi nhân khẩu được hỗ trợ 15kg gạo theo quy định.

HIẾU GIANG