Hải Phòng: Điều tra vụ án giết vợ vì nghi ngoại tình

Sau khi ra tay sát hại vợ, nghi phạm Nguyễn Minh Tuấn bỏ ra vườn và bị rắn độc cắn dẫn đến ngất xỉu...

Sáng 2-2, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ án vừa xảy ra trên địa bàn. Theo đó, ngày 27-12-2025, Công an xã Việt Khê nhận được tin báo về việc phát hiện chị N.T.H. (sinh năm 1987, trú tại thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, TP Hải Phòng) chết tại giường ngủ ở nhà riêng. Quanh hiện trường, có nhiều dấu hiệu bất thường.

Nghi phạm Nguyễn Minh Tuấn

Nằm cạnh chị H. là Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1983, chồng chị H.) có biểu hiện sùi bọt mép, hôn mê, chân trái có nhiều vết thương, sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu.

Sau hơn 1 tháng đấu tranh, tập trung làm rõ, cơ quan công an bước đầu xác định: do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đêm 26-12-2025, giữa vợ chồng Tuấn xảy ra mâu thuẫn.

Do bức xúc trước thái độ, thách thức của chị N.T.H. nên Tuấn lấy chăn chèn cổ, dùng 2 chân ghì chặt hai bên mạn sườn của chị N.T.H, hai tay bóp cổ nạn nhân đến tắt thở.

Sau khi giết vợ xong, Tuấn đi ra vườn phía sau nhà thì bị rắn độc cắn nên Tuấn bò vào nhà, sau đó bị ngất.

GIA KHÁNH