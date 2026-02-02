“Chuyến tàu hạnh phúc” chính thức lăn bánh từ ga Hà Nội

"Chuyến tàu hạnh phúc" được thiết kế như một không gian văn hóa

“Chuyến tàu hạnh phúc” được xây dựng với mong muốn tạo nên một khởi đầu mới cho năm 2026, nơi hạnh phúc không chỉ là điểm đến mà hiện diện trong từng hành trình.

Đây là sự kết tinh của trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của Báo Nhân Dân cùng ngành Đường sắt Việt Nam trong kết nối cộng đồng, gắn kết các vùng miền trên dải đất hình chữ S.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ ra mắt "Chuyến tàu hạnh phúc"

Lần đầu tiên, một đoàn tàu mang biểu trưng của Báo Nhân Dân cùng diện mạo rực rỡ sắc xuân chính thức lăn bánh trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. “Chuyến tàu hạnh phúc” được thiết kế như một không gian văn hóa di động, nơi mỗi toa tàu kể câu chuyện về con người, vùng đất, ẩm thực và bản sắc Việt Nam, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với hành khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh: “"Chuyến tàu hạnh phúc" là mong muốn khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và không khí vui tươi trong xã hội, để mỗi người dân đều cảm nhận được rằng hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất giản dị”.

“Chuyến tàu hạnh phúc” khởi hành tại ga Hà Nội

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Quốc Vượng khẳng định, đây không chỉ là một chuyến tàu mà còn là hành trình kết nối Bắc và Nam, kết nối ngành đường sắt với nhân dân và kết nối những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Tại lễ ra mắt, ban tổ chức đã trao 100 phần quà tới các hành khách trên chuyến tàu đặc biệt.

Bên cạnh chuyến tàu khai trương ngày 2-2, “Chuyến tàu hạnh phúc” đêm Giao thừa sẽ tiếp tục lăn bánh, trở thành không gian sum vầy, nơi những món quà, lời chúc và lì xì năm mới được trao gửi, để hạnh phúc được nhân lên trên suốt hành trình.

VĨNH XUÂN