Cứu sống ngư dân đột quỵ trên vùng biển Hoàng Sa

Ngày 18-4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết đã kịp thời cứu sống một ngư dân bị đột quỵ khi đang trên tàu cá ở vùng biển đặc khu Hoàng Sa.

Clip: Cứu sống ngư dân bị đột quỵ trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa

22 giờ 42 phút ngày 17-4, ngư dân Đ.B.H (sinh năm 1965, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng), thuyền viên tàu cá QNa 91056 TS được đưa về Đà Nẵng an toàn, bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu 115 và chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Nhờ được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời, bệnh nhân bước đầu qua cơn nguy kịch, bảo toàn tính mạng.

Trước đó, lúc 8 giờ 12 phút ngày 16-4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tín hiệu khẩn cấp từ tàu cá QNa 91056 TS do ông P.V.H (trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng. Tàu đang hành nghề trên biển thì thuyền viên Đ.B.H rơi vào tình trạng mất ý thức, không nói được.

Thời điểm này, tàu đang cách đảo Bom Bay (đặc khu Hoàng Sa) khoảng 116 hải lý về hướng Đông Bắc.

Ngư dân Đ.B.H được ứng cứu kịp thời

Qua kết nối hội chẩn từ xa với Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng, các bác sĩ xác định bệnh nhân có dấu hiệu đột quỵ não kèm theo triệu chứng nghiêm trọng đã rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp y tế kịp thời.

Trước tình trạng nguy kịch, lúc 12 giờ 15 cùng ngày, Trung tâm đã điều động tàu SAR 631 cùng ê kíp y bác sĩ chuyên khoa và trang thiết bị y tế khẩn trương lên đường cứu nạn.

Ê kíp y bác sĩ khẩn trương sơ cứu, ổn định tình trạng bệnh nhân ngay trên tàu cá trước khi chuyển sang tàu SAR 631

Sau hành trình hơn 260 hải lý, đến 5 giờ 24 phút ngày 17-4, lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu cá tại vị trí thuộc vùng biển Hoàng Sa, triển khai cấp cứu tại chỗ và chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 631 để tiếp tục điều trị tích cực.

Thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, đột quỵ não khoảng giờ thứ 20, hôn mê sâu, liệt nửa người bên phải. Tàu SAR 631 sau đó lập tức quay đầu, hành trình tốc độ cao đưa bệnh nhân vào bờ.

XUÂN QUỲNH