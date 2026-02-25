Đa dạng sản phẩm vàng, bạc đón ngày Vía Thần Tài

Ghi nhận thị trường cho thấy, trước sức mua thận trọng, nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh chiến lược, chuyển từ sản phẩm trọng lượng lớn sang vàng miếng Thần Tài và vàng nhẫn loại nhỏ 1–3 phân, nhằm phù hợp khả năng tài chính và nhu cầu mua lấy may của người dân.

Các sản phẩm Vía Thần Tài loại 1-3 phân của PNJ. Ảnh: HẠNH NHUNG

Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tung ra nhiều sản phẩm vàng 99,99% loại 1 phân với thiết kế trẻ trung, hiện đại như đồng vàng kỷ niệm Disney, Doraemon, Hello Kitty... Ngoài ra, PNJ còn có loại vàng mini loại 3 phân như Ngựa baby, Thần Tài, mèo phát tài…

Sản phẩm bạc Vía Thần Tài 2026 của Công ty Ancarat. Ảnh: HẠNH NHUNG

Công ty Kim loại quý Ancarat cũng có các loại sản phẩm vàng nhỏ: Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999, Kim Long Thịnh Vượng 9999, Kim Quy Tụ Tài 9999 hoặc bộ sưu tập Tứ linh hội tụ loại 1 phân/con giáp để phục vụ nhu cầu mua vàng lấy may của khách hàng.

Ngoài sản phẩm vàng, doanh nghiệp này cũng tung ra hàng loạt sản phẩm bạc phục vụ ngày Vía Thần Tài. Nổi bật là Thần Tài Vạn Phúc được sản xuất 20.000 bản đã mở bán bán từ mùng 4 tết. Tuy nhiên, do nhu cầu cao nên đại diện Công ty Ancarat cho biết, mỗi cửa hàng tối đa bán 200 sản phẩm/ngày và giới hạn mỗi khách mua 1 sản phẩm/ngày; không nhận đặt trước mà giao ngay khi mua.

Riêng các sản phẩm Song Mã, Ngân Mã loại 1 và 5 lượng được mua không giới hạn. Dòng vàng ngựa, Bắc Sư Tử, Nam Kim Thành (1 chỉ) được mở bán mùng 9–10 tết, mỗi cửa hàng 200 sản phẩm/ngày.

Công ty SJC cũng cho biết, ngoài các loại vàng nhẫn 3 phân, 5 phân, 1 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ còn có các sản phẩm vàng miếng con giáp Kim mã 2D, 3D loại 5 phân và chỉ. Mỗi khách hàng được mua 1 chỉ vàng nhẫn và vàng Thần Tài/người/ngày và được mua 3 lượng vàng miếng SJC/người/ngày thay vì 1 lượng/người/ngày như trước đây.

Đông đảo khách hàng mua bạc trong ngày 25-2 tại Công ty Ancarat, phường Nguyễn Cư Trinh. Ảnh: HẠNH NHUNG

Ghi nhận tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại TPHCM, trong ngày 25-2 (mùng 9 tháng Giêng) như tiệm vàng Mi Hồng (đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định), Công ty Ancarat (đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh), Công ty SJC (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ), Cửa hàng PNJ Next (đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao) khách đã đến mua các sản phẩm vàng, bạc tích trữ cũng như trang sức khá nhộn nhịp.

Đang chọn mua sản phẩm bạc tại Công ty Ancarat phường Nguyễn Cư Trinh, chị Minh Hằng (30 tuổi, nhân viên tiếp thị), cho biết năm nay chị chuyển sang mua bạc vì giá “mềm” hơn nhưng vẫn giữ trọn ý nghĩa tinh thần lấy may đầu năm. “Vàng tăng quá cao, chênh lệch lớn so với bạc, khiến bạc trở thành lựa chọn “nhẹ ví” mà vẫn tạo cảm giác đầu năm có tích lũy”, chị Hằng nói.

Đại diện công ty PNJ cho biết, người mua vàng hiện không chỉ để đầu tư mà còn kết hợp nhiều mục đích như tích sản, làm đẹp và quà tặng. Mùa mua sắm tết cũng như Vía Thần Tài năm nay chứng kiến vàng trang sức lên ngôi nhờ kết hợp nhu cầu tích sản, làm đẹp và quà tặng, trong khi vàng miếng và vàng ép vỉ chững lại vì rào cản giá cao.

Khách chọn mua vàng trang sức tại Công ty PNJ phường Đa Kao

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc tại TPHCM cho biết sẽ mở cửa sớm từ khoảng 6 giờ 30 sáng trong ngày Vía Thần Tài và phục vụ đến khi hết khách mua sắm.

NHUNG NGUYỄN