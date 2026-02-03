Du khách chen chân ngắm Mai anh đào Đà Lạt

Kinh tế

Ghi nhận của PV Báo SGGP tại các cung đường trung tâm khu vực Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung tại những vị trí có cây hoa Mai anh đào khoe sắc để ngắm, lưu lại khoảnh khắc đẹp của loài hoa này.

Theo những người sinh sống lâu năm ở khu vực Đà Lạt, năm nay hoa Mai anh đào được đánh giá là nở rộ nhất trong nhiều năm trở lại đây, khung cảnh thơ mộng phủ kín cùng thời điểm trên các tuyến đường khiến du khách xao xuyến, rung động.

IMG_1082 copy.jpg
Du khách tập trung dưới những gốc cây Mai anh đào đang nở rộ bên hồ Xuân Hương. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các cung đường trồng nhiều hoa Mai anh đào đều đồng loạt bung nở, trong đó có các tuyến đường tập trung nhiều như: Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, Hùng Vương, Cô Giang, khu quy hoạch Yersin, Tương Phố…

Từng dòng người mang trên mình những bộ đồ đẹp nhất đi thưởng thức lễ hội cũng báo hiệu cho năm du lịch nhiều kỳ vọng đến với vùng đất Đà Lạt, cũng như tỉnh Lâm Đồng trong năm 2026.

>> Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận tại khu vực Đà Lạt:

IMG_0719.JPG
Đường Lê Đại Hành, phường Xuân Hương - Đà Lạt rực hồng bởi sắc hoa Mai anh đào. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
058d390bb4783a266369.jpg
IMG_1062 copy.jpg
Những cây hoa Mai anh đào thu hút đông người dân và du khách tới thưởng lãm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_1049 copy.jpg
Những cây Mai anh đào đan xen dưới tán rừng thông Đà Lạt trên đường Trần Hưng Đạo
IMG_0942 copy.jpg
IMG_0973 copy.jpg
Mai anh đào nở rộ trên đường Hùng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_1022 copy.jpg
Mai anh đào nhuộm hồng bên ngoài bờ rào trường học. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0983.JPG
Người đi đường tranh thủ ngắm nhìn Mai anh đào trong lúc dừng chờ đèn đỏ tại nút giao thông Hùng Vương - Trần Quý Cáp. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0934.JPG
Mai anh đào trên đường Nguyễn Du, phường Lâm Viên - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0917 copy.jpg
Hàng hoa Mai anh đào trên đường Tương Phố, phường Lâm Viên - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0898 copy.jpg
Những cô gái trong trang phục áo dài đi dưới tán Mai anh đào tại đường Cô Giang, phường Lâm Viên - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0987 copy.jpg
IMG_1012 copy.jpg
IMG_0978.JPG
IMG_0878 copy.jpg
Mai anh đào khoe sắc ở các góc phố, con đường, ngỏ hẻm khu vực Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0965 copy.jpg
IMG_1036 copy.jpg
IMG_4217 copy.jpg
Mai anh đào dưới sân khu chung cư Yersin Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_1080 copy.jpg
Du khách tập trung về Đà Lạt trong những ngày lễ hội báo hiệu cho năm du lịch nhiều kỳ vọng đến với vùng đất Đà Lạt, cũng như tỉnh Lâm Đồng trong năm 2026. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
ĐOÀN KIÊN

