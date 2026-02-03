Du khách chen chân ngắm Mai anh đào Đà Lạt

Ghi nhận của PV Báo SGGP tại các cung đường trung tâm khu vực Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung tại những vị trí có cây hoa Mai anh đào khoe sắc để ngắm, lưu lại khoảnh khắc đẹp của loài hoa này.
Theo những người sinh sống lâu năm ở khu vực Đà Lạt, năm nay hoa Mai anh đào được đánh giá là nở rộ nhất trong nhiều năm trở lại đây, khung cảnh thơ mộng phủ kín cùng thời điểm trên các tuyến đường khiến du khách xao xuyến, rung động.
Các cung đường trồng nhiều hoa Mai anh đào đều đồng loạt bung nở, trong đó có các tuyến đường tập trung nhiều như: Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, Hùng Vương, Cô Giang, khu quy hoạch Yersin, Tương Phố…
Từng dòng người mang trên mình những bộ đồ đẹp nhất đi thưởng thức lễ hội cũng báo hiệu cho năm du lịch nhiều kỳ vọng đến với vùng đất Đà Lạt, cũng như tỉnh Lâm Đồng trong năm 2026.
>> Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận tại khu vực Đà Lạt: