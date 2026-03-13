Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch khu ven sông Hàn, gỡ vướng dự án Đa Phước

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch ven khu sông Hàn và bờ Đông, tỷ lệ 1/2.000.

Khu vực ven sông Hàn và trung tâm TP Đà Nẵng nhìn từ cầu Thuận Phước

Trọng tâm là bổ sung dân số và rà soát một số nội dung liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đồng thời tăng cường quỹ hạ tầng xã hội cho khu vực đô thị hiện hữu.

Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thuộc một phần các phường Thanh Khê, Hòa Cường, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn cùng toàn bộ các phường Hải Châu, An Hải và Sơn Trà (trừ bán đảo Sơn Trà). Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 6.675ha, đồng thời dự kiến mở rộng thêm khoảng 1ha khu vực ven bờ biển. Quy hoạch có thời gian ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn sau năm 2030.

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đang triển khai theo các kết luận, nghị quyết của Trung ương và Chính phủ; trong đó có dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (181ha). Đây cũng là bước rà soát cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng hiệu quả quỹ đất tại khu vực trung tâm và ven biển, bảo đảm phù hợp hơn với yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Bên cạnh việc xử lý dự án tồn đọng, địa phương cũng yêu cầu rà soát toàn bộ các khu đất trụ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính và các khu đất hết hạn thuê để đưa vào sử dụng với mục đích hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, không gian công cộng.

Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn hẹp, quyết định này cũng mở ra thêm dư địa cho phát triển hạ tầng giáo dục, góp phần đáp ứng nhu cầu trường lớp tại các phân khu trung tâm.

Bên cạnh đó, đồ án quy hoạch sẽ cập nhật hành lang bảo vệ bờ biển, đồng thời bổ sung các vị trí bến thủy nội địa, tạo điều kiện phát triển du lịch trên trục sông Hàn và khu vực bờ Đông.

Theo kế hoạch, việc lập điều chỉnh quy hoạch phân khu dự kiến hoàn thành trong thời gian không quá 9 tháng kể từ khi lựa chọn đơn vị tư vấn.

XUÂN QUỲNH - THANH ÁI