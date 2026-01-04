Đà Nẵng: Ghe chở 7 người đi làm rẫy bị lật, một người tử vong

Ngày 4-1, ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe khiến 1 người tử vong.

Người dân cùng lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, anh H.V.Đ. (sinh năm 1995, trú thôn 4, xã Nam Trà My) cùng 6 người khác đi làm rẫy.

Khi nhóm đang dùng ghe di chuyển qua sông Nước Xa thì không may ghe lật, khiến tất cả rơi xuống sông.

Lúc này, anh Trần Cao Hiêm (sinh năm 1993, trú xã Nam Trà My) đi ngang qua thấy, liền nhảy xuống cứu được 3, 4 người.

Nhận tin báo, chính quyền xã Nam Trà My cùng người dân địa phương có mặt tại hiện trường, ứng cứu người gặp nạn.

Trong số các nạn nhân, có 6 người được cứu, còn anh H.V.Đ. mất tích.

Đến hơn 9 giờ cùng ngày, thi thể anh H.V.Đ. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

NGUYỄN CƯỜNG