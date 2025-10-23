Văn hóa - Giải trí

Khánh thành Nhà tưởng niệm Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Xuân Ẩn

Ngày 23-10, TPHCM, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) và Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam (Vietinbank) tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân Phạm Xuân Ẩn.

Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, gửi hoa chúc mừng.

z7147278519272_2b8f7d9aa112e76687ec242f91de37b4.jpg
z7147278560251_c948a7ebc853a879111fdf46cb629cc3.jpg
Đại biểu dự lễ khánh thành. Ảnh: VÕ THƯƠNG

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Đức Lợi, Chính ủy Tổng cục II nhấn mạnh, trong suốt 80 năm qua, Tình báo Quốc phòng đã trưởng thành và lớn mạnh không ngừng, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

z7147302681236_b61a29f704536ef66ab855b2276f6eba.jpg
Trung tướng Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LÊ TIẾN

Để có được truyền thống đó, 1.141 liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho ngành tình báo, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cùng với đó, 276 thương binh, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Tình báo Quốc phòng bị địch giam giữ, tù đày đã dũng cảm, kiên trung, hy sinh một phần máu xương của mình để tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc.

z7147302681230_740199a29eff674ad5f8a5ce26bff826.jpg
Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: LÊ TIẾN

Trong chiến công thầm lặng rất đỗi tự hào ấy, thế hệ tình báo quốc phòng hôm nay không bao giờ quên tấm gương sáng ngời của Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn.

Thiếu tướng, Anh hùng LLVT Nhân dân Phạm Xuân Ẩn để lại di sản to lớn cho các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tình báo sau này. Đó là lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và sự trung thành tuyệt đối với tổ chức. Đó còn là tinh thần tận tụy, trung thực trong công việc và là nhân cách trong sáng, giàu lòng nhân ái của người Việt Nam.

z7147302681232_bcea7d5fc97fa17b7d1ba16a744c6640.jpg
Đại tá, Anh hùng LLVT Nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) tham quan nhà tưởng niệm. Ảnh: LÊ TIẾN
z7147331944153_78e747e732bad96385a5405310c7f295.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu tham quan nhà tưởng niệm. Ảnh: VÕ THƯƠNG

Ông Phạm Xuân Hoàng Ân, con trai của Thiếu tướng, Anh hùng LLVT Nhân dân Phạm Xuân Ẩn bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi ôn lại những chiến công tình báo đặc biệt xuất sắc của cha mình. Ông gởi lời cảm ơn chân thành về sự quan tâm, tạo điều kiện của TPHCM, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các đơn vị tài trợ... đã chung tay xây dựng nhà tưởng niệm. Đây là công trình vô cùng ý nghĩa, là niềm vinh dự của dòng họ và gia đình.

z7147278546578_ccfebcfa6f2560f81ccdfa670c9ba81a.jpg
z7147278562852_5af344142c1592feaed6ec076f8205a5.jpg
Không gian trưng bày tại nhà tưởng niệm. Ảnh: VÕ THƯƠNG
z7147294683401_bb28406bb09d2c4683a99db6b4bc5634.jpg
Đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khánh thành. Ảnh: VÕ THƯƠNG

Nhà tưởng niệm Thiếu tướng, Anh hùng LLVT Nhân dân Phạm Xuân Ẩn tại xã Tân Nhựt (TPHCM) do Cục 12, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư. Tổng kinh phí đầu tư hơn 11 tỷ đồng.

Công trình được khởi công vào tháng 6 và hoàn thành vào tháng 10-2025; có hạng mục chính là nhà tưởng niệm và các công trình phụ trợ.

Nhà tưởng niệm khái quát quá trình xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của lực lượng Tình báo Quốc phòng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời giới thiệu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương của Thiếu tướng, Anh hùng LLVT Nhân dân Phạm Xuân Ẩn.

THU HOÀI

Từ khóa

tình báo Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn khánh thành nhà tưởng niệm xã Tân Nhựt

