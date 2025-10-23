Quảng Trị: Mưa lớn diện rộng, 17 điểm ngập lụt và sạt lở

Từ đêm 22 đến ngày 23-10, mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh khiến toàn tỉnh Quảng Trị có 17 điểm sạt lở, ngập sâu, nhiều khu vực xuất hiện lũ trên báo động 2–3. Chính quyền địa phương đang triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, 12 giờ qua, khu vực toàn tỉnh ghi nhận lượng mưa phổ biến 30–95mm, một số nơi mưa rất to như Thủy điện La Tó (115mm), sông Thai (104mm), hồ Bàu Đài (108mm).

Cầu tràn xã Ba Lòng lũ ngập

Dự báo từ chiều 23 đến 25-10, mưa tiếp tục kéo dài, lượng mưa phổ biến 70–150mm, có nơi trên 300mm, gây nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi.

Mực nước trên sông Thạch Hãn, Kiến Giang, Nhật Lệ đã lên nhanh, nhiều điểm đạt mức báo động II–III, cảnh báo khả năng xuất hiện một đợt lũ mới trong những ngày tới.

Ngập lụt đoạn Km9+650 ĐT571

Tính đến 15 giờ ngày 23-10, toàn tỉnh có 17 điểm sạt lở, ngập cục bộ. Trong đó, xã Kim Ngân, Hoàn Lão ngập 0,3–1m, xe cơ giới không di chuyển được. 14 điểm khác tại các xã Ba Long, Đakrông, Bến Quan, Khe Sanh và Nam Đông Hà. Một số vị trí sạt taluy sâu 30–50cm, nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Các tuyến ĐT.571, ĐT.587, QL9 có điểm ngập 10–30cm; chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, huy động lực lượng ứng trực 24/24 giờ.

Tổng dung tích các hồ chứa thủy lợi do Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý đạt 87,77% thiết kế, các hồ đang vận hành bình thường.

Các hồ chứa lớn như Ái Tử, Khe Mây, Nghĩa Hy, Trúc Kinh, Bàu Nhum được kiểm tra định kỳ, đảm bảo an toàn, chưa có sự cố. Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình cũng báo cáo các hồ chứa đạt 92% dung tích, vẫn trong ngưỡng an toàn.

MINH PHONG