Vùng Đồng Tháp Mười đạt đỉnh lũ, cuộc sống người dân bị xáo trộn

Ngày 23-10, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh, mực nước đỉnh triều trên các sông, kênh rạch trong tỉnh tiếp tục lên cao do ảnh hưởng triều cường đầu tháng 9 âm lịch, kết hợp với lượng mưa tại chỗ và nước từ thượng nguồn đổ về.

Năm nay, nước lũ dâng cao gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân vùng Đồng Tháp Mười

Tại trạm đo sông Vàm Cỏ Tây (xã Mộc Hóa), mực nước đạt 205mm, vượt mức báo động 3; trạm kênh Hồng Ngự (xã Tân Hưng) ghi nhận 297mm, vượt mức báo động 2. Cơ quan chuyên môn nhận định hôm nay (23-10) là ngày đạt đỉnh lũ cao nhất trong mùa lũ năm nay tại vùng Đồng Tháp Mười.



Người dân xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh gia cố bờ bao bảo vệ mùa màng

Nước lũ dâng cao khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Tây Ninh) bị xáo trộn. Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu, việc đi lại rất khó khăn. Anh Trương Văn Đoàn (ngụ ấp Láng Sen, xã Vĩnh Châu) cho biết, khoảng 10 ngày trở lại đây, nước lũ lên nên nhà anh bị ngập nặng, anh phải kê kích đồ đạc lên cao. Việc đi học của các con anh cũng bị ảnh hưởng.

Nước lũ cũng ảnh hưởng nặng nề đến tình hình sản xuất nông nghiệp tại vùng Đồng Tháp Mười. Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Tây Ninh có gần 252ha lúa bị thiệt hại, trong đó khoảng 230ha mất trắng; 22ha cây ăn trái và 1,5ha rau màu bị ảnh hưởng, tập trung chủ yếu tại các xã Khánh Hưng, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu... Ngoài ra, hơn 7.200ha lúa vụ Thu Đông và 100ha lúa vụ Đông Xuân đang có nguy cơ ngập úng do lũ.

Nước lũ dâng cao gây thiệt hại hàng trăm ha lúa và tiếp tục uy hiếp nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp vùng Đồng Tháp Mười

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tăng cường trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, kịp thời triển khai biện pháp bảo vệ an toàn cho các tuyến đê bao trọng yếu và khu vực sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Lâm đề nghị các xã vùng Đồng Tháp Mười duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, xây dựng phương án cụ thể cho từng tình huống như nước tràn, sạt lở hay vỡ đê. Trường hợp vượt khả năng xử lý, phải nhanh chóng báo cáo tỉnh để được hỗ trợ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

QUANG VINH