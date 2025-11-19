Đà Nẵng: Khiêng võng đưa ba bệnh nhân vượt sạt lở đi cấp cứu

Chiều 19-11, bác sĩ Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My (TP Đà Nẵng), cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng khiêng võng đưa ba bệnh nhân vượt qua điểm sạt lở để chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

Lực lượng chức năng cùng người nhà dùng võng khiêng bệnh nhân qua khu vực nguy hiểm để đi cấp cứu

Trước đó, vào chiều tối 18-11, Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My tiếp nhận ba bệnh nhân trong tình trạng đau nặng, cần chuyển viện gấp. Tuy nhiên, do mưa lớn, trời tối và tuyến đường chưa được thông suốt nên lực lượng y tế chỉ có thể tiến hành sơ cứu, điều trị tạm thời, chờ điều kiện thuận lợi để chuyển tuyến.

Đoạn đường di chuyển khó khăn do sạt lở kèm mưa lớn

Đến khoảng 10 giờ sáng 19-11, tuyến QL40B đoạn Bắc Trà My - Trà Tân tạm thời được khắc phục, có thể lưu thông. Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My nhanh chóng phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ 3 và chính quyền xã Trà Leng tổ chức vận chuyển bệnh nhân vượt qua khu vực sạt lở nguy hiểm.

Xe cứu thương của Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My vận chuyển các bệnh nhân lên tuyến trên

Theo bác sĩ Trần Văn Thu, đoạn đường từ Trung tâm Y tế Nam Trà My đến khu vực sạt lở tại mỏ đá Trà Giác (xã Trà Tân) hết sức khó khăn. Tại điểm sạt lở, lực lượng dân quân thường trực xã Trà Leng cùng người nhà bệnh nhân phải dùng võng khiêng bệnh nhân, che bạt tránh mưa, mang theo bình ô xy để hỗ trợ hô hấp trong suốt quá trình di chuyển qua đoạn đường hiểm trở.

Khu vực đường QL40B đoạn qua mỏ đá Trà Giác (thuộc xã Trà Tân) xảy ra sạt lở nghiêm trọng

Sau gần 20 phút vượt sạt lở, ba bệnh nhân đã được đưa đến khu vực an toàn, nơi xe cứu thương của Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My chờ sẵn để tiếp tục hành trình cấp cứu. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, cả ba bệnh nhân đã được chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên an toàn, kịp thời điều trị.

NGUYỄN CƯỜNG