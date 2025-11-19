Đà Nẵng: Nhiều tiếng nổ ở khu vực sạt lở, gián đoạn việc tìm kiếm nạn nhân

Sáng 19-11, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, việc tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích tại khu vực sạt lở đang gặp rất nhiều khó khăn do núi tiếp tục phát nổ, đất đá liên tục sạt xuống.

Việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn

Theo ông Zơrâm Buôn, sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm kiếm thì xuất hiện thêm một tiếng nổ lớn từ khu vực sạt lở cũ. Ngay sau tiếng nổ, đất đá tràn xuống, buộc lực lượng chức năng phải khẩn trương rút khỏi khu vực nguy hiểm.

“Anh em xuống hiện trường nhưng có mấy tiếng nổ lớn, sợ sạt lở tiếp nên phải rút hết, không thể tiếp tục tìm kiếm”, ông Buôn cho biết.

Liên tiếp xảy ra nổ lớn, khu vực sạt lở cực kỳ nguy hiểm

Thời tiết tại khu vực sáng nay có mưa rải rác nhưng đất đá đã ngậm nước, mất liên kết, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra bất cứ lúc nào.

Hiện lực lượng chức năng đang túc trực tại khu vực an toàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến địa chất và chờ thời điểm thuận lợi để tiếp tục việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Trong chiều hôm qua (18-11), tại ngọn núi đối diện điểm sạt lở này cũng đã xảy ra một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực. Ngay sau vụ nổ, chính quyền địa phương khẩn cấp di dời 9 hộ với 40 nhân khẩu của hai thôn Ating và Arooi ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí về Trường Tiểu học Gari và trụ sở UBND xã Gari (trước đây) để đảm bảo an toàn.

Địa chất bất ổn, lực lượng cứu hộ phải rút khỏi hiện trường sạt lở

Mưa liên tiếp những ngày qua nên trên các tuyến đường vào Hùng Sơn xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở.

XUÂN QUỲNH