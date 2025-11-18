Khuyến cáo tạm thời không di chuyển trên đường Hồ Chí Minh hướng Quảng Ngãi – Đà Nẵng do sạt lở

Xã hội

Sáng 18-11, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khuyến cáo tài xế tạm thời không lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Quảng Ngãi – Đà Nẵng do đoạn tuyến tại Đà Nẵng đang xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Quảng Ngãi
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Quảng Ngãi

Những ngày qua mưa lớn kéo dài, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Quảng Ngãi vẫn đảm bảo giao thông, không xảy ra sạt lở lớn. Tuy nhiên, đoạn tuyến qua TP Đà Nẵng bị sạt lở nặng, gây ách tắc đường. Lực lượng chức năng đang san gạt, hốt dọn đất đá và dự kiến cần 2 đến 3 ngày mới xử lý xong.

Do đó, dù đoạn qua Quảng Ngãi lưu thông bình thường, nhưng nếu di chuyển về Đà Nẵng, phương tiện vẫn sẽ bị ùn tắc. Lực lượng CSGT khuyến cáo, tài xế tạm thời không đi theo tuyến này, có thể lựa chọn quốc lộ 24 để thay thế. Khi đoạn đường này được khơi thông, lực lượng CSGT sẽ thông báo để người dân biết.

Cùng ngày, ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng cho biết, đường Hồ Chí Minh qua địa bàn có 2 điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông. Hiện, lực lượng chức năng đang khắc phục.

HỮU PHÚC

