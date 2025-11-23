Đà Nẵng kích hoạt tình huống khẩn cấp vì sạt lở, sụt lún tại nhiều khu vực

Ngày 22-11, UBND TP Đà Nẵng kích hoạt tình huống khẩn cấp tại nhiều khu vực sau khi mưa lớn kéo dài gây sụt lún, sạt lở làm hư hỏng hạ tầng.

Tại xã Tây Giang, nhiều điểm dân cư như thôn Agrồng (Làng Truyền thống Cơ Tu), thôn Achiing và thôn Axoo xuất hiện hiện tượng sụt lún, đe dọa an toàn nhà dân. Chính quyền yêu cầu giám sát liên tục và sẵn sàng sơ tán người dân khi thời tiết diễn biến xấu.

Sạt lở cũng đang diễn ra nghiêm trọng dọc bờ sông Thu Bồn thuộc khu vực cầu ông Hữu, thôn Phú Lạc, tổ 3 thôn Phú Đa 1, tổ 10 thôn Thạnh Xuyên, tổ 11 thôn Tĩnh Yên (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng). Chiều dài đoạn sạt lở cần xử lý khoảng 500m. Lực lượng tại chỗ được tăng cường cảnh báo, khoanh vùng và hướng dẫn người dân tránh xa điểm nguy hiểm

Mưa lớn kết hợp ảnh hưởng bão số 12 làm hư hỏng đường dẫn cầu Duy Phước (cầu Bà Ngân, phường Hội An). UBND thành phố đã yêu cầu triển khai sửa chữa khẩn cấp để đảm bảo giao thông an toàn.

XUÂN QUỲNH