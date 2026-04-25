Hơn 1.000 người tham gia diễu hành áo dài “Dấu ấn Đà Nẵng"

Sáng 25-4, tại TP Đà Nẵng diễn ra chương trình diễu hành áo dài mang chủ đề “Dấu ấn Đà Nẵng - Hội tụ sông Hàn”, thu hút hơn 1.000 người tham gia.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội áo dài Đà Nẵng 2026 do Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng tổ chức, nhằm góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến giao thoa giữa di sản và sáng tạo, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm phục vụ phát triển du lịch.

Sự kiện thu hút hơn 1.000 hội viên phụ nữ tham gia diễu hành qua các tuyến đường trung tâm, xuất phát từ Bảo tàng Đà Nẵng (đường Bạch Đằng), đi qua các tuyến Nguyễn Du, Trần Phú, Quang Trung,...

Trong những tà áo dài rực rỡ sắc màu, các đại biểu đã tạo nên một “dải lụa” sống động bên dòng sông Hàn. Hình ảnh nón lá, cờ Tổ quốc cùng các hashtag cầm tay, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Lễ hội áo dài Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 26-4, với chuỗi hoạt động phong phú tại các không gian công cộng ven sông Hàn (khu vực 40–42 Bạch Đằng).

Chương trình diễu hành bằng xích lô thu hút sự quan tâm của người dân và du khách

Cùng thời điểm, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng triển khai hoạt động diễu hành xe đạp trên trục ven biển Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa – Lê Đức Thọ, góp phần lan tỏa không khí lễ hội tươi vui, sôi động khắp không gian đô thị.

PHẠM NGA