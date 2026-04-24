Hàng trăm tình nguyện viên chung tay làm sạch bờ biển Đà Nẵng

Hoạt động nằm trong Ngày hội môi trường biển 2026 với chủ đề “Giữ xanh biển Đà Nẵng”, do Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức, hưởng ứng mùa du lịch biển và kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường.
Từ sáng sớm, lực lượng đoàn viên, thanh niên, cán bộ, sinh viên… đã có mặt tại quảng trường Hà Khê (phường Thanh Khê), chia nhóm thu gom rác dọc bãi cát.
Nhiều loại rác thải nhựa như túi ni lông, vỏ chai được thu gom, góp phần cải thiện cảnh quan ven biển.
Chương trình còn lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức thông qua chuyên đề “Biển đang lên tiếng - Bạn có đang lắng nghe?”, giúp người tham dự hiểu rõ hơn tác động của rác thải nhựa đối với hệ sinh thái và đời sống.
Mô hình “đổi rác lấy quà” cũng thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia, cùng với hoạt động trưng bày tranh nghệ thuật sắp đặt về chủ đề môi trường biển.
Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, ngày hội không chỉ dừng lại ở một hoạt động làm sạch môi trường, mà hướng đến việc hình thành ý thức và trách nhiệm công dân trong bảo vệ hệ sinh thái biển.
Mỗi người dân, mỗi du khách chính là một “đại sứ môi trường”, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng xanh – sạch – đẹp, an toàn và thân thiện.
Trong bối cảnh áp lực rác thải ngày càng gia tăng, nhất là tại các tuyến ven biển, việc bảo vệ môi trường biển không còn là nhiệm vụ của riêng cơ quan chức năng mà đòi hỏi sự chung tay bền bỉ của toàn xã hội, từ những hành động nhỏ nhưng thiết thực mỗi ngày.