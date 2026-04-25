Đà Nẵng khởi công bến cảng Liên Chiểu, định hình cửa ngõ hàng hải quốc tế

Sáng 25-4, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Hateco, Công ty TNHH Cảng biển Hateco và APM Terminals B.V. (Hà Lan) tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu.

Tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và TP Đà Nẵng.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 45.268 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ USD), được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế với 8 bến container, tổng chiều dài cầu cảng 2.750m, tiếp nhận tàu đến 18.000 TEU. Công suất thiết kế đạt khoảng 5,7 triệu TEU/năm (tương đương 74 triệu tấn hàng hóa), riêng giai đoạn 1 dự kiến đạt 4 triệu TEU/năm sau 3 năm vận hành.

Cảng Liên Chiểu được định hướng phát triển thành hệ sinh thái logistics hiện đại, tích hợp bến sà lan, kho bãi, kiểm hóa, trung tâm điều hành, đồng thời kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt quốc gia, hình thành chuỗi vận tải đa phương thức.

Dự án cũng áp dụng mô hình “cảng xanh, cảng thông minh”, ứng dụng IoT, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và năng lượng sạch, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng triển khai hạ tầng kết nối, nổi bật là tuyến đường ven biển dài gần 3km, quy mô 6 làn xe với tổng vốn hơn 1.200 tỷ đồng, đóng vai trò trục vận tải chuyên dụng, góp phần giảm áp lực giao thông và tối ưu chi phí logistics.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, dự án là sự kết hợp giữa nguồn lực Nhà nước và tư nhân, cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68-NQ/TW. Đây không chỉ là công trình hạ tầng mà còn là “đòn bẩy” chiến lược giúp hoàn thiện hệ sinh thái logistics, giảm chi phí vận tải, mở rộng không gian đô thị và khẳng định vai trò cửa ngõ quốc tế của Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá dự án có ý nghĩa chiến lược, góp phần thúc đẩy logistics, công nghiệp và đô thị cảng biển, nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng hải quốc tế. Đồng thời ghi nhận nỗ lực của TP Đà Nẵng trong việc chủ động triển khai hạ tầng và lựa chọn nhà đầu tư minh bạch, hiệu quả.

Đồng chí đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ; phát triển mô hình “cảng xanh, cảng thông minh”, chú trọng bảo vệ môi trường. Các đối tác nước ngoài cần tăng cường chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý và mở rộng thị trường. TP Đà Nẵng và các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ, hoàn thiện hạ tầng và cơ chế chính sách.

"Lễ khởi công chỉ là bước khởi đầu, quá trình triển khai còn nhiều thách thức, đặc biệt trong điều kiện thi công trên biển, đòi hỏi quyết tâm và hành động quyết liệt của các bên", Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

