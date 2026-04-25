“Vũ khúc đại dương” khuấy động lễ khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026

Đông đúc du khách, người dân xem màn đồng diễn nghệ thuật thể thao biển.

Tại chương trình, nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi mở màn cho một mùa du lịch biển sôi động.

Điểm nhấn là màn đồng diễn nghệ thuật thể thao biển mang tên “Vũ khúc đại dương” quy tụ các bộ môn jet ski, thuyền buồm, cano kéo dù và flyboard. Tác phẩm khắc họa hành trình gắn bó lâu dài của con người với biển – từ những ngày mưu sinh vất vả, vượt qua thử thách, đến khi biển trở thành nguồn cảm hứng nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn xa.

Năm nay, chương trình diễn ra từ ngày 25-4 đến ngày 3-5 với với chủ đề “Mùa hè rực rỡ” gồm 19 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn, đặc sắc. Trong đó, 14 hoạt động duy trì qua các năm như: trình diễn diều nghệ thuật, hội thi cứu hộ biển quốc tế 2026, giải bơi biển “Vượt sóng mùa hè” lần 3, giải cờ tướng “Kỳ vương Xứ Quảng” lần 2, không gian ẩm thực “Hương vị Việt”...

5 hoạt động mới gồm: lễ hội Pizza Đà Nẵng 2026, trải nghiệm hành trình làm kem từ cây lúa Việt, trò chơi nước, trình diễn thể thao biển, ngày hội bước chân xanh Sơn Trà…

Theo ông Trần Đại Nghĩa, Phó trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, năm 2026, chương trình trở lại với chủ đề “Mùa hè rực rỡ”, mang đến chuỗi trải nghiệm đa sắc. Đó là mùa nắng vàng trên biển Đà Nẵng – thời điểm lý tưởng để du khách khám phá các hoạt động, thể thao biển sôi động; là không gian lễ hội diều rực rỡ trên bãi cát; cùng hệ thống giải trí, ẩm thực biển kéo dài từ ngày đến đêm.

Ngoài các bãi biển chính của Đà Nẵng, các bãi biển du lịch phía nam thành phố như: An Bàng, Cửa Đại, Hà My, Tân Thành, Tam Thanh... cũng có nhiều hoạt động phục vụ du khách trong mùa hè 2026.

Đáng chú ý, trong tháng 5, bãi biển Tam Thanh tại phường Quảng Phú diễn ra “Lễ hội ẩm thực Vị biển”; tháng 7, tại bãi biển Cửa Đại diễn ra “Lễ hội biển Cửa Đại – Cảm xúc mùa hè” với hàng loạt hoạt động hấp dẫn như biểu diễn nghệ thuật biển, thể thao bãi biển, lễ hội ẩm thực và các chương trình giải trí về đêm.

