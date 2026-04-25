Xã hội

“Vũ khúc đại dương” khuấy động lễ khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026

SGGPO

Chiều 25-4, tại công viên Biển Đông (phường An Hải, TP Đà Nẵng), Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026.

Đông đúc du khách, người dân xem màn đồng diễn nghệ thuật thể thao biển. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại chương trình, nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi mở màn cho một mùa du lịch biển sôi động.

Điểm nhấn là màn đồng diễn nghệ thuật thể thao biển mang tên “Vũ khúc đại dương” quy tụ các bộ môn jet ski, thuyền buồm, cano kéo dù và flyboard. Tác phẩm khắc họa hành trình gắn bó lâu dài của con người với biển – từ những ngày mưu sinh vất vả, vượt qua thử thách, đến khi biển trở thành nguồn cảm hứng nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn xa.

z7763135744635_348166b09caa55595de09cb6a2021da8.jpg
Đông đúc du khách, người dân đến sớm để xem màn trình diễn. Ảnh: XUÂN QUỲNH
z7763135846658_6b742201456abf07ead15a134869d83d.jpg
Màn trình diễn quy tụ các bộ môn jet ski, thuyền buồm, cano kéo dù và flyboard. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Năm nay, chương trình diễn ra từ ngày 25-4 đến ngày 3-5 với với chủ đề “Mùa hè rực rỡ” gồm 19 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn, đặc sắc. Trong đó, 14 hoạt động duy trì qua các năm như: trình diễn diều nghệ thuật, hội thi cứu hộ biển quốc tế 2026, giải bơi biển “Vượt sóng mùa hè” lần 3, giải cờ tướng “Kỳ vương Xứ Quảng” lần 2, không gian ẩm thực “Hương vị Việt”...

z7763135949244_e83fdc59e28568abcce9ac70b35d6540.jpg
Lễ hội Pizza Đà Nẵng 2026. Ảnh: XUÂN QUỲNH
z7762940856576_0c3f3c22d249c293ca8ffe1dfb9e6022.jpg
Trải nghiệm làm kem từ cây lúa Việt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

5 hoạt động mới gồm: lễ hội Pizza Đà Nẵng 2026, trải nghiệm hành trình làm kem từ cây lúa Việt, trò chơi nước, trình diễn thể thao biển, ngày hội bước chân xanh Sơn Trà…

Theo ông Trần Đại Nghĩa, Phó trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, năm 2026, chương trình trở lại với chủ đề “Mùa hè rực rỡ”, mang đến chuỗi trải nghiệm đa sắc. Đó là mùa nắng vàng trên biển Đà Nẵng – thời điểm lý tưởng để du khách khám phá các hoạt động, thể thao biển sôi động; là không gian lễ hội diều rực rỡ trên bãi cát; cùng hệ thống giải trí, ẩm thực biển kéo dài từ ngày đến đêm.

z7762964344750_0ea99cf99b5d1eed6277824be4efd7d8.jpg
Nhiều du khách, người dân vui chơi tại bãi biển. Ảnh: XUÂN QUỲNH
z7762964334590_18bf4772df772037620ab4d369a5b460.jpg
Khu vui chơi trẻ em. Ảnh: XUÂN QUỲNH
z7763135898420_38775c1bfd2ce5fa036b1e823ed01bc1.jpg
Trình diễn diều nghệ thuật. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngoài các bãi biển chính của Đà Nẵng, các bãi biển du lịch phía nam thành phố như: An Bàng, Cửa Đại, Hà My, Tân Thành, Tam Thanh... cũng có nhiều hoạt động phục vụ du khách trong mùa hè 2026.

z7762964314109_1d59d68bc4b73a180316abe38b0ccea0.jpg
Không gian ẩm thực. Ảnh: XUÂN QUỲNH
z7763136104068_63e56379b88e557dbde1a969c99c84ac.jpg
Triển lãm tranh với chủ đề "Khoảnh khoắc Sơn Trà". Ảnh: XUÂN QUỲNH
z7763136155032_98546248c894b05b5b18f77bdcfe6398.jpg
Chương trình nghệ thuật tại lễ khai trương. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đáng chú ý, trong tháng 5, bãi biển Tam Thanh tại phường Quảng Phú diễn ra “Lễ hội ẩm thực Vị biển”; tháng 7, tại bãi biển Cửa Đại diễn ra “Lễ hội biển Cửa Đại – Cảm xúc mùa hè” với hàng loạt hoạt động hấp dẫn như biểu diễn nghệ thuật biển, thể thao bãi biển, lễ hội ẩm thực và các chương trình giải trí về đêm.

XUÂN QUỲNH

Từ khóa

Ski Pizza Đà Nẵng 2026 Jet Xuân Quỳnh Kỳ vương Thuyền buồm Vũ khúc Bãi biển Tam Thanh Bãi biển Cửa Đại An Bàng khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng Bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng du lịch bãi biển

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn