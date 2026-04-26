Bế mạc Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026

Tối 26-4, tại TP Đà Nẵng, Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 chính thức bế mạc sau nhiều ngày diễn ra sôi nổi với hàng loạt hoạt động hấp dẫn, đậm bản sắc văn hóa.

Bộ sưu tập “Những cánh chim hòa bình” của nhà thiết kế Nhật Thực tại đêm bế mạc

Chương trình bế mạc được tổ chức tại cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi (phường An Hải), mang đến không gian nghệ thuật ngoài trời độc đáo. Tại đây, show diễn “Áo dài sông Hàn” tái hiện vẻ đẹp truyền thống của áo dài Việt Nam trong không gian lung linh bên sông Hàn, tạo ấn tượng với người dân và du khách.

Nhiều bộ sưu tập của các nhà thiết kế được giới thiệu, trong đó có “Những cánh chim hòa bình” của nhà thiết kế Nhật Thực, “Sắc son Đà Nẵng” của nhà thiết kế Thịnh Nguyễn,... mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Show diễn "Áo dài sông Hàn" đem đến cho người dân và du khách nhiều cảm xúc khó quên



Cùng thời điểm, tại sân khấu số 40 Bạch Đằng, ban tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Áo dài kể chuyện văn hóa” và tổ chức chương trình nghệ thuật bế mạc.

Với chủ đề “Tinh hoa áo dài Việt - Sắc lụa sông Hàn”, Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 lần đầu được tổ chức từ ngày 24 đến 26-4 tại nhiều không gian trung tâm thành phố. Không chỉ dừng ở hoạt động trình diễn, sự kiện còn mở ra hướng tiếp cận mới, đưa áo dài từ biểu tượng văn hóa trở thành trang phục gần gũi hơn trong đời sống.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy trình diễn tại đêm bế mạc

Thông qua lễ hội, Đà Nẵng kỳ vọng từng bước xây dựng đây thành hoạt động văn hóa thường niên mang bản sắc riêng, góp phần phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Đồng thời, sự kiện cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào về di sản dân tộc, tạo không gian kết nối, sáng tạo giữa các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.

PHẠM NGA