Nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội Sắc sưa Hương Trà - Đà Nẵng 2026 để phục vụ cho người dân và du khách.

Sáng 24-4, UBND phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) tổ chức khai mạc lễ hội Sắc sưa Hương Trà – Đà Nẵng 2026.

Làng sinh thái Hương Trà được công nhận là điểm du lịch vào tháng 3 năm 2025. Đặc biệt, nơi đây có vườn sưa cổ thụ, với 9 cây Giáng Hương Ấn (cây sưa) từ 100 đến 150 năm tuổi đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Từ năm 2017, chính quyền địa phương đã tổ chức các hoạt động lễ hội hoa sưa vào tháng 4 hàng năm để quảng bá vẻ đẹp loài cây này. Năm nay, vào mùa hoa sưa nở, lễ hội được UBND phường Hương Trà tổ chức từ ngày 24 đến 26-4 với chủ đề “Sắc sưa Hương Trà”.

Năm nay, lễ hội có hàng chục hoạt động, sự kiện để phục vụ người dân và du khách như: Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, trải nghiệm ngắm cảnh Hương Trà từ khinh khí cầu, tặng và trưng bày sách, giải chạy “Khám phá Hương Trà”, chương trình nghệ thuật, trải nghiệm trò chơi dân gian…

Ông Bùi Ngọc Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho biết, năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi lễ hội Sắc sưa Hương Trà được TP Đà Nẵng quan tâm hỗ trợ, tạo tiền đề để chính thức được nâng tầm quy mô lễ hội cấp thành phố từ năm 2027.

NGUYỄN CƯỜNG