Đà Nẵng rà soát lại quy hoạch ven sông Hàn

Đà Nẵng hiện đang từng bước triển khai các định hướng mở rộng không gian đô thị, trong đó có lấn biển và phát triển cao tầng tại khu vực ven sông, ven biển, đi kèm yêu cầu tái tổ chức hạ tầng đô thị.

Ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, đến quý 1-2026, địa phương có 3 dự án lấn biển gồm: Khu đô thị Đa Phước (181ha), Khu đô thị vịnh Thuận Phước (dưới chân cầu Thuận Phước, phường Sơn Trà) và bến cảng Liên Chiểu.

Trước đó, Đà Nẵng cũng đã nghiên cứu một số phương án lấn biển, song mới ở giai đoạn ban đầu. Hiện Đà Nẵng đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai Nghị quyết 259 của Quốc hội, trong đó có nội dung xây dựng cơ chế đặc thù cho phát triển đô thị biển. Dự thảo nghị định liên quan đang được hoàn thiện, làm cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai các dự án lấn biển trong thời gian tới.

Song song với định hướng mở rộng không gian về phía biển, việc phát triển các công trình cao tầng ven sông Hàn cũng thu hút sự quan tâm, nhất là trong bối cảnh gia tăng áp lực về cảnh quan và hạ tầng giao thông.

Ông Võ Tấn Hà cho biết, việc phát triển công trình cao tầng tại khu vực ven sông, ven biển đã được xác định trong các đồ án quy hoạch phân khu, với đầy đủ đánh giá về hạ tầng kỹ thuật.

Theo ông, Đà Nẵng là đô thị đã hình thành từ lâu, trong đó khu vực ven sông, ven biển chính là lõi đô thị cũ, có mật độ phát triển cao. Vì vậy, việc xuất hiện các công trình cao tầng tại đây là hệ quả của quá trình phát triển đô thị theo thời gian.

Trong giai đoạn tới, thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch không gian đô thị, trên cơ sở nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung vừa được phê duyệt, tổ chức lại không gian phát triển hợp lý hơn.

Liên quan đến áp lực giao thông và đỗ xe, ông Hà thừa nhận tình trạng ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm. Đà Nẵng đang áp dụng các giải pháp như cấm đỗ xe theo khung giờ, theo ngày chẵn – lẻ tại một số tuyến đường. Về lâu dài, giải pháp căn cơ là quy hoạch và phát triển hệ thống bãi đỗ xe tĩnh.

“Trong quy hoạch sắp tới, thành phố sẽ bổ sung đầy đủ các yêu cầu về không gian đỗ xe và quy định cụ thể trách nhiệm đầu tư, nhằm giải quyết căn bản bài toán này”, ông Hà cho hay.

