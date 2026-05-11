TPHCM tận dụng khu đất trống làm công viên, khu vui chơi

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành và UBND phường, xã, đặc khu về việc tận dụng các khu đất trống chưa đầu tư xây dựng để tạm thời chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, công viên, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Công viên tại số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM thống nhất với ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng một số phường, xã về việc tận dụng các khu đất trống chưa đầu tư xây dựng để tạm thời phát triển mảng xanh, công viên, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng tại địa phương.

Các khu đất được đề xuất sử dụng là đất công chưa sử dụng, sử dụng chưa hiệu quả; hoặc đất thuộc các dự án đã được chấp thuận chủ trương, giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng.

Sở Xây dựng TPHCM lưu ý, việc đầu tư, duy trì các khu vực này phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi mục đích sử dụng đất; không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch của đơn vị quản lý đất; không làm phát sinh thủ tục pháp lý về đất đai. Đồng thời, địa phương phải bảo đảm kinh phí duy trì.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu căn cứ đặc điểm, điều kiện của từng khu đất để lựa chọn giải pháp, hình thức và nguồn kinh phí phù hợp, phục vụ việc làm sân sinh hoạt cộng đồng, vườn hoa, trồng cây xanh.

THANH HIỀN