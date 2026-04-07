Đà Nẵng thuộc nhóm dẫn đầu về tháo gỡ vướng mắc dự án, đất đai

Ngày 7-4, tại họp báo quý 1-2026, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng là một trong những địa phương có tỷ lệ triển khai Kết luận 77 và Nghị quyết 170 cao nhất cả nước, nhiều lần được Trung ương ghi nhận và đề nghị các địa phương khác nghiên cứu, học tập kinh nghiệm.

Ngay sau khi các văn bản được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có chỉ đạo, UBND TP Đà Nẵng xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể với phương châm rõ người, rõ việc, nhằm tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn.

Thành phố đã thành lập 3 tổ chuyên trách để chủ động xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đến nay, thành phố đã tháo gỡ được 1.981/2.035 dự án, đạt tỷ lệ 97,35%.

Song song đó, việc thực hiện các kết luận thanh tra cũng mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách. Tổng số tiền đã nộp đạt 1.435 tỷ đồng trên tổng số 2.228 tỷ đồng theo kết luận thanh tra, tương ứng 64%.

Về xử lý cụ thể, thành phố điều chỉnh giấy chứng nhận cho 581 trường hợp do trước đây có sai sót trong việc cấp đất thương mại, dịch vụ với thời hạn lâu dài. Sau điều chỉnh, nhà đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ theo quy định; thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn còn 1–2 ngày.

Ngoài ra, 122 trường hợp nhà đầu tư thứ cấp được rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư, góp phần đưa nhiều dự án vào triển khai. Công tác kiểm tra tiến độ sử dụng đất đã thực hiện đối với 655/669 trường hợp; trên cơ sở đó, thành phố xem xét gia hạn tiến độ kèm các cam kết cụ thể từ nhà đầu tư.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, những kết quả đạt được mới là bước đầu; thời gian tới, ngoài các dự án thuộc Nghị quyết 170, Sở NN-MT sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp tương tự.

Thành phố cũng đã báo cáo Chính phủ đề xuất áp dụng cơ chế đối với 215 trường hợp tại Đà Nẵng và 126 trường hợp tại tỉnh Quảng Nam (trước đây). Hiện đang chờ Bộ Tài chính cập nhật trên hệ thống để triển khai.

Việc mở rộng phạm vi áp dụng Kết luận 77 và Nghị quyết 170 sang Quảng Nam (trước đây), được kỳ vọng sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và đưa các dự án vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

