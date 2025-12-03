Thi công chậm trễ công trình đê biển cấp bách ở Cà Mau

Theo phán ánh của nhiều người dân, dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu đi qua địa bàn xã Đông Hải và Long Điền (tỉnh Cà Mau) thi công rất chậm, khiến cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của cư dân sống ven biển gặp nhiều khó khăn.

Qua ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, hiện có ba khu vực (từ cống Ba Lợi đến kênh Huyện Kệ) hầu như đã ngưng thi công gần một năm nay, có nơi mới chỉ đắp đất gia cố hai bên lề, phần đường đê chỉ san lấp một phần cát. Vì vậy, khi trời mưa, xe cộ qua lại khu vực này dễ bị sa lầy.

Tuyến đê biển Đông (đoạn kênh Cái Cùng - kênh Tư, xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau) đang thi công dang dở

Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) đã thi công cơ bản hoàn thành khoảng 23km (đoạn giáp ranh tỉnh Sóc Trăng cũ đến cống Ba Lợi). Còn đoạn từ kênh Ba Lợi đến kênh Huyện Kệ (dài gần 14km, tổng mức đầu tư trên 288 tỷ đồng) theo kế hoạch thì hoàn thành vào cuối năm 2023, nhưng đến nay vẫn còn dang dở.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT Bạc Liêu (viết tắt là Ban quản lý), cho biết, dự án trên có một số đoạn đã ngưng thi công do vướng mặt bằng, các hộ dân ngăn cản không cho thi công. Hiện Ban quản lý đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức bảo vệ thi công trên địa bàn xã Đông Hải. Đối với địa bàn xã Long Điền, sau khi chính quyền địa phương thông báo kế hoạch bảo vệ thi công, Ban quản lý sẽ chỉ đạo nhà thầu khẩn trương triển khai thi công theo kế hoạch.

TẤN THÁI