Miền Bắc trở rét, miền Trung mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật thông tin đến chiều 2-12, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 15) vẫn hoạt động trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới giảm cấp xuống còn cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8 và di chuyển chậm theo hướng Nam - Tây Nam, khoảng 5km/giờ. Ngày 3-12, áp thấp nhiệt đới suy giảm thành một vùng áp thấp (dưới cấp 6) trên vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Trong khi đó, ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống. Từ đêm 3-12, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét; vùng núi cao ở Bắc bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc bộ là 13-150C, vùng núi cao dưới 110C, Bắc Trung bộ là 14-170C, Hà Nội 15-180C.

Do tác động kết hợp của khối không khí lạnh và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 15), kết hợp gió Đông trên cao, ngày 3-12, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa lớn, cục bộ có nơi mưa rất lớn, lượng mưa 40-100mm, cục bộ trên 150mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng vừa có báo cáo nhận định tình hình thời tiết Việt Nam trong tháng 12-2025. Theo đó, tháng 12 có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, kèm theo có thể xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại, đặc biệt ở vùng núi Bắc bộ.

UBND TPHCM vừa ban hành chỉ đạo khẩn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan đồng loạt triển khai các giải pháp ứng phó quyết liệt trước đợt triều cường dự kiến đạt đỉnh cao nhất trong tháng 12. Theo dự báo, đỉnh triều cường sẽ rơi vào ngày 5-12. Mực nước tại trạm Thủ Dầu Một có thể lên đến 1,75m-1,76m, trạm Phú An đạt 1,63m-1,67m, vượt mức báo động 3.

Thành phố giao Sở NN-MT TPHCM và các phường, xã chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ khu vực xung yếu; thường xuyên thông báo diễn biến triều cường đến người dân; rà soát, gia cố khẩn cấp hệ thống đê bao, bờ bao theo phương châm “4 tại chỗ”. Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị quản lý hồ phải điều tiết xả lũ, nhằm tránh tổ hợp bất lợi giữa triều cường đỉnh điểm, mưa lớn và xả lũ.

Sở NN-MT TPHCM đã có văn bản đề nghị các phường, xã chủ động tổ chức kiểm tra đê bao, bờ bao, kè, cống, cửa van ngăn triều xung yếu...

PHÚC VĂN - MẠNH THẮNG - THANH HIỀN