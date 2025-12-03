Đồng loạt dựng lại nhà để dân đón tết

Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến hàng trăm ngôi nhà tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng bị sập, hư hỏng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, các địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa, xây mới hoàn thành trước tết.

Giúp dân an cư

Ngày 2-12, tại thôn Tây 4, xã Diên Điền (Khánh Hòa), không khí thi công xây dựng nhà ở cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ diễn ra rất khẩn trương. Căn nhà trị giá 100 triệu đồng được tặng cho gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, là một trong 8 căn thuộc “Chiến dịch Quang Trung” do Công an tỉnh Khánh Hòa phát động sửa chữa nhà ở cho đồng bào vùng lũ lụt ở các địa phương.

Chiến sĩ Quân khu 5 dọn lại những căn nhà bị sập để khởi công xây nhà mới cho người dân. Ảnh: MAI CƯỜNG

Ngôi nhà cũ của hộ bà Châu bị nước dâng lên tới mái và đổ sập ngay trong lũ, may mắn gia đình bà kịp thoát thân. Khi những viên gạch mới được lực lượng thi công vận chuyển vào khu đất, bà Châu nghẹn ngào, gửi lời cảm ơn lực lượng công an, chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ xây dựng lại ngôi nhà.

Sau một ngày tổ chức Lễ khởi động xây mới và sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão lũ, tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt khởi công xây dựng 684 căn nhà mới cho người dân vùng lũ. Những căn nhà được thiết kế với diện tích khoảng 48m2, có gác để tránh ngập lụt, với mức hỗ trợ tối thiểu khoảng 170 triệu đồng. Gần 10 ngày nay, vợ chồng bà Lê Thị Lệ (sinh năm 1982, trú thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) cùng con gái trú trong căn lều do lực lượng Quân khu 5 dựng tạm do nhà bà bị lũ cuốn trôi. Lực lượng Quân khu 5 đã khởi công, đặt những viên đá đầu tiên cho căn nhà mới của bà Lệ.

Không giấu được xúc động, bà Lệ cho biết: “Nước lũ cuốn toàn bộ căn nhà, heo, gà và tài sản bị mất sạch. Những ngày mưa lũ, chúng tôi được cộng đồng và nhà nước quan tâm hỗ trợ từng gói mì, bao gạo, các nhu yếu phẩm nay lại được xây dựng nhà ở mới, có gác tránh lũ tốt hơn nơi ở cũ. Người dân chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm này”.

Theo ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành sửa chữa toàn bộ nhà hư hỏng nặng trước ngày 31-12-2025; đồng thời xây dựng lại nhà mới và bố trí tái định cư cho các hộ có nhà bị đổ, sập, cuốn trôi trước ngày 31-1-2026. Đảm bảo cho người dân sớm ổn định chỗ ở để đón tết an toàn, ấm cúng.

Quân - dân chung tay

Sáng cùng ngày, Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ phát động “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ, xây dựng và sửa chữa nhà ở bị hư hỏng. Theo kế hoạch, Vùng 4 Hải quân sẽ phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk thành lập 40 đội thợ, mỗi đội gồm từ 12-17 cán bộ, chiến sĩ có tay nghề về xây dựng, cơ khí, mộc và điện nước. Các đội sẽ tiến hành khảo sát cụ thể mức độ thiệt hại của từng hộ dân để triển khai xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, bảo đảm an toàn, bền vững; đồng thời hỗ trợ dọn dẹp môi trường sau thiên tai. Công tác triển khai sẽ được thực hiện chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Toàn bộ các công trình trong chiến dịch dự kiến sẽ được hoàn thành và bàn giao cho người dân trước ngày 31-1-2026.

Theo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến khoảng 115 căn nhà của người dân địa phương bị sập hoàn toàn, trên 900 căn bị hư hỏng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, việc sửa chữa nhà phải hoàn thành trước ngày 31-12-2025 và xây mới hoàn thành trước 31-1-2026. Tuy nhiên, để người dân sớm ổn định cuộc sống, tỉnh thống nhất hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng và sửa chữa trước ngày 31-12-2025. Tỉnh cũng hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà sập hoàn toàn; 30 triệu đồng/nhà ngập, hư hỏng nặng.

Tại tỉnh Đắk Lắk, theo thống kê, toàn tỉnh có gần 684 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, khoảng 1.400 nhà hư hỏng nặng, gần 106.000 ngôi nhà bị ngập nước; trong số đó có khoảng 10.000 nhà cần phải sửa chữa, nâng cấp. Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh mong muốn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, đồng bào, chiến sĩ, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu thương, đùm bọc của dân tộc, chung tay góp sức ủng hộ chương trình. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là sự sẻ chia quý báu, là điểm tựa giúp các hộ dân vùng lũ có điều kiện tái thiết cuộc sống, khôi phục sản xuất, ổn định lâu dài.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, sau khi rà soát các trường hợp bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh có 23 căn nhà bị sập, đổ, trôi cần phải làm lại nhà mới, trong đó có 5 hộ dân có nhu cầu nhận tiền hỗ trợ là 120 triệu đồng/căn (theo mức hỗ trợ của tỉnh Lâm Đồng) và 18 hộ dân có nhu cầu làm mới.

Ngư dân ra khơi trở lại Ngày 2-12, Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng cho biết, bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, các địa phương cho phép tàu thuyền hoạt động trở lại sau thời gian cấm biển. Tại cảng Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), ngư dân đang bắt tay sửa chữa, khắc phục tàu thuyền bị hư hỏng, chuẩn bị ngư cụ… để sẵn sàng cho những chuyến vươn khơi mới, bù lại những ngày “nằm bờ” tránh bão. Tỉnh Khánh Hòa có 5.127 tàu cá và các phương tiện thủy nội địa phải vào nơi tránh trú bão an toàn. Tương tự, tại cảng cá Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), hàng ngàn chiếc tàu cá cũng liên tục xuất bến, ra khơi khai thác hải sản. Trong khi đó, tuyến tàu cao tốc vận tải hành khách tuyến Phú Quý - Phan Thiết và ngược lại cũng hoạt động trở lại, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách ra và vào đặc khu Phú Quý. Trước đó, để ứng phó với cơn bão số 15, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 8.360 tàu thuyền với khoảng 43.100 lao động phải neo đậu tại các bến để tránh, trú bão. TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG

NGUYỄN TIẾN - HIẾU GIANG - MAI CƯỜNG - ĐOÀN KIÊN