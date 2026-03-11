TPHCM chuẩn bị chu đáo cho 9,7 triệu cử tri đi bầu cử

Công tác rà soát tiếp tục được triển khai nhằm cập nhật số cử tri mới phát sinh, bổ sung kịp thời, không để bỏ sót cử tri trên địa bàn.

Ngày 11-3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử TPHCM) họp phiên thứ 8. Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM, chủ trì phiên họp.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Bầu cử Thành phố, lãnh đạo các ban thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Võ Văn Minh chủ trì phiên họp

Phát biểu mở đầu phiên họp, đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị thông tin chi tiết tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng chí cũng lưu ý các địa phương tập trung hoàn thiện việc phát thẻ cử tri; lực lượng an ninh phải rà soát kỹ lưỡng các phương án đảm bảo an ninh tuyệt đối tại các điểm bỏ phiếu. Các địa phương cũng phải tăng cường tuyên truyền để cử tri đi bầu đầy đủ, đạt tỷ lệ cao nhất; Sở Nội vụ khẩn trương ban hành hướng dẫn nghiệp vụ kiểm phiếu để các địa phương thực hiện thống nhất...

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền báo cáo tại phiên họp

Báo cáo tại phiên họp, đại diện Sở Nội vụ cho biết, Ủy ban Bầu cử TPHCM kịp thời, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, ban hành quy chế làm việc, phân công thành viên Ủy ban Bầu cử Thành phố và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn ngay sau khi được thành lập; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các Tiểu ban giúp việc và các cơ quan có liên quan; đảm bảo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử theo kế hoạch đề ra.

Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Bầu cử cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ theo quy định; kịp thời báo cáo xin ý kiến khi phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai thông suốt, đồng bộ.

Đồng chí Võ Văn Minh chủ trì phiên họp thứ 8 của Ủy ban Bầu cử TPHCM

Từ nay đến ngày bầu cử, thành phố tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo Kế hoạch 83 của Ủy ban Bầu cử TPHCM. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng tập trung tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri vận đồng bầu cử cho người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 để hoàn tất vào ngày 13-3.

Sở Nội vụ chuẩn bị ban hành cẩm nang hướng dẫn chi tiết về các phần việc diễn ra trong ngày bầu cử, quy trình kiểm phiếu và lập biên bản sau ngày bầu cử.

Các sở, ngành cũng đã tham mưu ban hành các kế hoạch ứng phó với thiên tai, dịch bệnh trong ngày bầu cử.

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu tại phiên họp

Thông tin về tình hình cử tri, đại diện Công an TPHCM cho biết, toàn địa bàn thành phố có gần 9,7 triệu cử tri. Hiện còn 8,7% số thẻ cử tri đã được bàn giao Ủy ban Bầu cử cấp xã nhưng chưa được cấp phát xong. Công an TPHCM đề nghị Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM chỉ đạo Ủy ban Bầu cử cấp xã huy động tối đa lực lượng, cùng với Công an cấp xã cấp phát xong thẻ cử tri; đồng thời tiếp tục rà soát cập nhật số cử tri mới phát sinh nhằm bổ sung kịp thời, không để bỏ sót cử tri trên địa bàn. Công an TPHCM đã chủ trì phối hợp thành lập 4 tổ ứng phó khắc phục sự cố an ninh, an toàn thông tin phục vụ công tác bầu cử; thành lập trung tâm tác chiến an ninh mạng phục vụ bầu cử. Công an TPHCM đã xây dựng và bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố trong ngày 15-3.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị công tác kiểm tra, giám sát phải được triển khai hàng ngày từ nay đến ngày bầu cử; rà soát từng công việc, từng lĩnh vực, không được bỏ sót bất kỳ quy trình, nhiệm vụ nào dù nhỏ nhất.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại phiên họp

Cùng với đó, phải chuẩn bị trước kịch bản các tình huống phát sinh để kịp thời ứng phó; có các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt lưu ý đến công tác phòng, chống cháy nổ tại các khu vực như chung cư cũ, khu dân cư đông đúc… Ngành y tế phải giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong thời gian này.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị các ngành liên quan tham mưu chính sách khen thưởng, động viên kịp thời cho đội ngũ cán bộ cơ sở - những người đang trực tiếp làm việc với cường độ cao để phục vụ kỳ bầu cử.

THU HƯỜNG