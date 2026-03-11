Kiểm tra việc vận hành thử quy trình bầu cử

Ngày 11-3, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn công tác số 5, đã đến kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại các phường Phú An, Chánh Hiệp, Thủ Dầu Một, Thuận Giao và Lái Thiêu.

Đoàn đã đến kiểm tra việc vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử tại điểm bỏ phiếu khu phố Phú Thuận, phường Phú An. Chương trình được thực hiện đầy đủ các bước như trong ngày bầu cử chính thức, nhằm giúp các tổ bầu cử nắm vững quy trình.

Đồng chí Đặng Minh Thông kiểm tra việc niêm yết danh sách người ứng cử tại phường Phú An

Tại đây, đại diện Tổ bầu cử phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; kiểm tra và niêm yết thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ (di động). Các cử tri tham gia thử nghiệm lần lượt thực hiện các bước bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn.

Phường Phú An vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử



Tại phường Chánh Hiệp, đoàn công tác đã kiểm tra 3 điểm bỏ phiếu. Đoàn kiểm tra khu vực niêm yết danh sách người ứng cử, phòng cử tri viết phiếu bầu, thùng phiếu và các hạng mục phục vụ bầu cử. Khâu trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu được thực hiện đồng bộ, trang trọng, dễ quan sát.

Đoàn kiểm tra điểm bỏ phiếu là trụ sở khu phố tại phường Chánh Hiệp

Phường Chánh Hiệp thiết kế mũi tên hướng dẫn trên sàn hội trường để hướng dẫn cử tri

Điểm đáng ghi nhận là tại các điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử đã dán các mũi tên hướng dẫn trên sàn nhằm tạo thuận lợi cho cử tri trong quá trình di chuyển và thực hiện các bước bỏ phiếu.

Đoàn công tác kiểm tra tại điểm bỏ phiếu khu phố Chánh Nghĩa 3, phường Thủ Dầu Một

Chiều cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra 5 điểm bỏ phiếu tại phường Thủ Dầu Một.

Các điểm bỏ phiếu được trang trí trang trọng với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu; danh sách người ứng cử được niêm yết rõ ràng, sẵn sàng phục vụ cử tri trong ngày bầu cử 15-3 tới.

Đoàn công tác cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 5 điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường Thuận Giao.

Sau khi nghe báo cáo của các tổ bầu cử, đoàn công tác đã kiểm tra khu vực niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử; khu vực kiểm tra phiếu, phòng cử tri viết phiếu bầu và vị trí đặt thùng phiếu.

Tại mỗi điểm bỏ phiếu ở các địa phương, đoàn kiểm tra kỹ khuôn viên khu phố từ khu vực sân, hội trường đến các công trình phụ, lối thoát hiểm nhằm bảo đảm các điều kiện phục vụ bầu cử.

Kiểm tra công tác phân loại, sắp xếp thẻ cử tri theo danh sách tại điểm bỏ phiếu Khu phố Bình Thuận 2

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Lái Thiêu

Qua kiểm tra, đồng chí Đặng Minh Thông đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương, đặc biệt ghi nhận cách làm sáng tạo của phường Chánh Hiệp.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, chỉnh sửa thêm những tiểu tiết còn chưa đúng quy định, chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn, không để xảy ra sai sót.

TÂM TRANG