Chính trị

Hoàn thành bầu cử sớm trên biển khu vực phía Nam

SGGPO

Trải qua hải trình 15 ngày, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các thành viên của Tổ bầu cử sớm trên biển đã đưa những lá phiếu bầu đến với hơn 600 cử tri trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Clip vượt sóng hoàn thành nhiệm vụ bầu cử sớm trên biển

Sáng 12-3, Đoàn công tác của Tổ bầu cử sớm trên 2 tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 (thuộc Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) đã cập Cảng Kinh tế Quốc phòng Trường Sa (TPHCM), đưa thùng phiếu bầu cử trở về đất liền an toàn. Đoàn đã hoàn thành tổ chức bầu cử sớm trên biển cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ và ngư dân.

1. Tàu Trường Sa 04 vượt sóng gió mang lá phiếu đến với cử tri nơi đầu sóng.JPG
Tàu Trường Sa 04 vượt sóng mang lá phiếu đến với cử tri nơi biển đảo tiền tiêu

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ bầu cử trên các tàu đã triển khai các phương án bầu cử phù hợp với điều kiện thời tiết, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên nhà giàn, tàu trực cũng như quá trình khai thác thủy hải sản của ngư dân.

z7612028103794_3cc532be985a46a40b9cdc03d4e17942.jpg
Thùng phiếu được đưa vào đất liền an toàn, đúng kế hoạch

Các công tác phục vụ bầu cử trên biển được thực hiện chu đáo, bảo đảm an toàn, đúng nguyên tắc, thể lệ, quy trình, quy định của Luật bầu cử.

4. Thời điểm sóng gió to, việc đưa thùng phiếu và người lên các nhà giàn gặp rất nhiều khó khăn.jpg
Thời điểm sóng gió to, việc đưa thùng phiếu và người lên các nhà giàn gặp nhiều khó khăn

Hơn 600 cử tri - là những cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại 15 nhà giàn DK1, trên các tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản trong khu vực vui mừng thực hiện trách nhiệm, quyền công dân ngay trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Trong đó, có 27 ngư dân trên 4 tàu cá đã chủ động liên hệ để tham gia bầu cử sớm sau khi được tuyên truyền.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm, cho biết, 100% cử tri trên biển đã nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tốt quyền dân chủ trong nghiên cứu, lựa chọn các ứng cử viên và tiến hành bầu cử theo đúng hướng dẫn, nguyên tắc, trình tự, thủ tục bầu cử.

3-dai-ta-le-hong-quang-gioi-thieu-va-huong-dan-cho-cu-tri-tren-tau-ca-qng96435ts-cua-quang-ngai-2964-70.jpg
Đại tá Lê Hồng Quang giới thiệu và hướng dẫn cho cử tri trên tàu cá QNg96435TS

>>> Một số hình ảnh thực hiện nhiệm vụ tổ chức bầu cử sớm trên biển

2. Tàu Trường Sa 04 làm điểm bầu cử sớm cho các cử tri đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đến bỏ phiếu.JPG
z7575891087343_ecf3b6bbaf003ab89d0b9b6f16267d69.jpg
z7575891729553_d2d15adc17a1f1a48e5476f4b531d0bb.jpg
2. Cử tri nhà giàn DK1 trang trí phòng bầu cử.JPG
1. Cử tri tàu Hải An 68 tìm hiểu các ứng viên đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.jpg
4. Cử tri nhà giàn DK1.20 và tàu trực 740 tìm hiểu về các ứng cử viên.jpg
5. Cử tri tàu 740 thực hiện bầu cử trên nhà giàn DK1.20.jpg
8. Ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển rất phấn khởi khi được bầu cử sớm trên tàu Trường Sa 04.jpg
9. Cử tri trên Nhà giàn DK1.8 phấn khởi chụp ảnh lưu niệm sau khi hoàn thành bầu cử.jpg
10. Ngư dân tàu cá QNg96435TS tự hào khi được bầu cử sớm.JPG
11. Cán bộ, chiến sĩ Tàu Trường Sa 02 hoàn thành bầu cử sớm.JPG
z7612028107005_f7848ff0ac5146f858e8c7ecccfa0c67.jpg
z7612028111700_ec8e0d447ad111c9956ea14e78b996a2.jpg
Tin liên quan
MẠNH THẮNG - VĂN ĐƯỜNG

Từ khóa

bầu cử sớm bầu cử sớm trên biển tổ chức bầu cử sớm Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thềm lục địa phía Nam Tổ quốc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn