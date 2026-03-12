Hoàn thành bầu cử sớm trên biển khu vực phía Nam

Trải qua hải trình 15 ngày, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các thành viên của Tổ bầu cử sớm trên biển đã đưa những lá phiếu bầu đến với hơn 600 cử tri trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Clip vượt sóng hoàn thành nhiệm vụ bầu cử sớm trên biển

Sáng 12-3, Đoàn công tác của Tổ bầu cử sớm trên 2 tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 (thuộc Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) đã cập Cảng Kinh tế Quốc phòng Trường Sa (TPHCM), đưa thùng phiếu bầu cử trở về đất liền an toàn. Đoàn đã hoàn thành tổ chức bầu cử sớm trên biển cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ và ngư dân.

Tàu Trường Sa 04 vượt sóng mang lá phiếu đến với cử tri nơi biển đảo tiền tiêu

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ bầu cử trên các tàu đã triển khai các phương án bầu cử phù hợp với điều kiện thời tiết, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên nhà giàn, tàu trực cũng như quá trình khai thác thủy hải sản của ngư dân.

Thùng phiếu được đưa vào đất liền an toàn, đúng kế hoạch

Các công tác phục vụ bầu cử trên biển được thực hiện chu đáo, bảo đảm an toàn, đúng nguyên tắc, thể lệ, quy trình, quy định của Luật bầu cử.

Thời điểm sóng gió to, việc đưa thùng phiếu và người lên các nhà giàn gặp nhiều khó khăn

Hơn 600 cử tri - là những cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại 15 nhà giàn DK1, trên các tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản trong khu vực vui mừng thực hiện trách nhiệm, quyền công dân ngay trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Trong đó, có 27 ngư dân trên 4 tàu cá đã chủ động liên hệ để tham gia bầu cử sớm sau khi được tuyên truyền.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm, cho biết, 100% cử tri trên biển đã nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tốt quyền dân chủ trong nghiên cứu, lựa chọn các ứng cử viên và tiến hành bầu cử theo đúng hướng dẫn, nguyên tắc, trình tự, thủ tục bầu cử.

Đại tá Lê Hồng Quang giới thiệu và hướng dẫn cho cử tri trên tàu cá QNg96435TS

MẠNH THẮNG - VĂN ĐƯỜNG