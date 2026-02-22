Đặc sắc chương trình Vầng trăng cổ nhạc “Thành phố chào xuân”

Tối 22-2, tại sân khấu phía trước Nhà hát Thành phố, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 261 chủ đề Thành phố chào xuân.

NSND Trọng Phúc và NSND Thanh Ngân biểu diễn ca cảnh "Gửi tình vào xuân" trong chương trình "Vầng trăng cổ nhạc" lần thứ 261 chủ đề "Thành phố chào xuân". Ảnh: THÚY BÌNH

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Kim Yến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trương Thị Ánh, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM... cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, các ban xây dựng Đảng Thành ủy TPHCM và đông đảo khán giả thành phố, du khách quốc tế.

NSND Thanh Tuấn, NS Thanh Hằng và NSND Minh Vương biểu diễn ca cảnh “Chúc tân xuân”. Ảnh: THÚY BÌNH

NSND Tấn Giao, NSƯT Bảo Trí và NS Chí Tâm biểu diễn ca cảnh "Thành phố chúc xuân - Xuân tới nơi". Ảnh: THÚY BÌNH

Tết Nguyên đán là khoảnh khắc đất trời giao hòa, là khi tâm tư mỗi người có những giờ phút sống chậm lại để lắng nghe hơi thở mùa xuân đang về trên từng góc phố. Tết là nén hương trầm ấm áp nơi mái nhà xưa, là tiếng cười sum vầy, là những ước mong bình an gửi theo gió xuân đầu năm mới.

NSƯT Vân Khánh và NSƯT Thu Vân biểu diễn trong ca cảnh "Thành phố mùa xuân". Ảnh: THÚY BÌNH

Màn biểu diễn ca cảnh "Tôi yêu thành phố này". Ảnh: THÚY BÌNH

Chính từ những điều bình dị mà thiêng liêng ấy, chương trình Vầng trăng cổ nhạc đã chọn chủ đề Thành phố mùa xuân để kể câu chuyện về một thành phố không chỉ đổi thay trong dáng vóc, mà còn tươi mới trong tâm hồn, nơi truyền thống và hiện đại cùng hòa quyện, nơi mùa xuân hiện diện trong từng nhịp sống, từng nghĩa tình của con người thành phố.

Chương trình được dàn dựng với 9 ca cảnh mang đậm sắc màu xuân vui như lời chúc phúc an lành, hạnh phúc, gửi đến khán giả trong những ngày đầu xuân: Thành phố mùa xuân, Xuân nghệ sĩ - Vũ khúc hương xuân, Tết sang - Tôi yêu thành phố này - Mừng xuân nắng về, Mã đáo thành công, Vui xuân, Gửi tình vào xuân, Liên khúc Ngựa ô, Thành phố chúc xuân - Xuân tới nơi, Chúc tân xuân...

NSND Quế Trân và NSƯT Võ Minh Lâm biểu diễn ca cảnh "Liên khúc Ngựa ô". Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục ca cảnh "Vũ khúc hương xuân". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các NSND Minh Vương, Thanh Tuấn, Trọng Phúc, Thanh Ngân, Phượng Loan, Tấn Giao, Quế Trân; các NSƯT Kim Tử Long, Phượng Hằng, Bảo Trí, Vân Khánh, Võ Minh Lâm, Thu Vân, Trinh Trinh; các NS Chí Tâm, Thanh Hằng, Hoài Thanh, Đỗ Quyên, Bình Tinh, Trọng Nhân...

THÚY BÌNH