Đặc sắc chương trình Vầng trăng cổ nhạc “Thành phố chào xuân”

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Kim Yến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trương Thị Ánh, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM... cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, các ban xây dựng Đảng Thành ủy TPHCM và đông đảo khán giả thành phố, du khách quốc tế.
Tết Nguyên đán là khoảnh khắc đất trời giao hòa, là khi tâm tư mỗi người có những giờ phút sống chậm lại để lắng nghe hơi thở mùa xuân đang về trên từng góc phố. Tết là nén hương trầm ấm áp nơi mái nhà xưa, là tiếng cười sum vầy, là những ước mong bình an gửi theo gió xuân đầu năm mới.
Chính từ những điều bình dị mà thiêng liêng ấy, chương trình Vầng trăng cổ nhạc đã chọn chủ đề Thành phố mùa xuân để kể câu chuyện về một thành phố không chỉ đổi thay trong dáng vóc, mà còn tươi mới trong tâm hồn, nơi truyền thống và hiện đại cùng hòa quyện, nơi mùa xuân hiện diện trong từng nhịp sống, từng nghĩa tình của con người thành phố.
Chương trình được dàn dựng với 9 ca cảnh mang đậm sắc màu xuân vui như lời chúc phúc an lành, hạnh phúc, gửi đến khán giả trong những ngày đầu xuân: Thành phố mùa xuân, Xuân nghệ sĩ - Vũ khúc hương xuân, Tết sang - Tôi yêu thành phố này - Mừng xuân nắng về, Mã đáo thành công, Vui xuân, Gửi tình vào xuân, Liên khúc Ngựa ô, Thành phố chúc xuân - Xuân tới nơi, Chúc tân xuân...
Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các NSND Minh Vương, Thanh Tuấn, Trọng Phúc, Thanh Ngân, Phượng Loan, Tấn Giao, Quế Trân; các NSƯT Kim Tử Long, Phượng Hằng, Bảo Trí, Vân Khánh, Võ Minh Lâm, Thu Vân, Trinh Trinh; các NS Chí Tâm, Thanh Hằng, Hoài Thanh, Đỗ Quyên, Bình Tinh, Trọng Nhân...