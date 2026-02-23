Hà Nội: Nhiều di tích và danh thắng khai hội xuân

Ngày 22-2, tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026, hàng loạt lễ hội lớn tại Hà Nội đồng loạt khai hội.

Tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, xã Mê Linh, lễ kỷ niệm 1.986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc lễ hội đền Hai Bà Trưng được tổ chức trọng thể. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và dâng hương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương khai mạc lễ hội đền Hai Bà Trưng

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo xã Mê Linh nhấn mạnh, cách đây 1.986 năm, từ vùng đất lịch sử này Hai Bà Trưng đã phất cao cờ khởi nghĩa, đánh đuổi quân Đông Hán, mở ra thời kỳ tự chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Khí phách Mê Linh mùa xuân năm 40 trở thành biểu tượng bất diệt của ý chí quật cường, hun đúc tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường cho các thế hệ hôm nay.

Cùng thời điểm, tại khu di tích và danh thắng Hương Sơn, lễ khai hội du lịch chùa Hương 2026 diễn ra trang trọng tại sân chùa Thiên Trù. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, chùa Hương không chỉ là không gian tín ngưỡng mà còn là di sản văn hóa đặc biệt cần được bảo tồn, phát huy hài hòa giữa khai thác du lịch và gìn giữ giá trị truyền thống...

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, lễ hội xuân Bính Ngọ 2026 cũng được khai mạc trọng thể. Lễ hội năm nay gắn với mô hình “không gian lễ hội truyền thống số”, ứng dụng mã QR, số hóa tư liệu, truyền thông đa nền tảng, góp phần lan tỏa giá trị di sản đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cũng trong sáng ngày 22-2, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc, Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc với nghi thức rước lễ, tế lễ trang nghiêm.

