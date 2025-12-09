Đại biểu HĐND TPHCM bàn giải pháp để TPHCM tăng trưởng "2 con số"

Chiều 9-12, tại phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu (ĐB) đã góp ý, đề xuất nhiều nội dung liên quan đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội, phát triển hạ tầng và giảm ùn tắc giao thông trong giai đoạn tới.

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phân cấp mạnh cho địa phương

Theo tờ trình về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026, UBND TPHCM đề xuất đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10%. Thảo luận về nội dung này, ĐB Nguyễn Quốc Cường nhận định đây là con số thách thức. ĐB đề nghị thành phố xây dựng các kịch bản tăng trưởng để phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra.

Đồng quan điểm, ĐB Lê Minh Đức kiến nghị UBND TPHCM tập trung toàn lực cho hạ tầng kết nối vùng, ưu tiên nguồn vốn và chỉ đạo quyết liệt để khép kín các dự án xây dựng đường Vành đai 3, khởi công dự án đường Vành đai 4 và các tuyến đường sắt đô thị.

Cùng với đó là việc thúc đẩy nhanh thủ tục đầu tư Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ để tạo động lực tăng trưởng mới, cạnh tranh với khu vực. Kiên quyết chuyển đổi các khu công nghiệp thâm dụng lao động sang mô hình công nghiệp sinh thái, công nghệ cao; thí điểm thị trường tín chỉ carbon để đón đầu xu hướng kinh tế xanh.

Đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: VIỆT DŨNG

ĐB Lê Minh Đức kiến nghị UBND TPHCM tận dụng tối đa Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội và các cơ chế đặc thù mới để phân cấp triệt để cho các đơn vị hành chính cấp dưới. Thành phố cần đóng vai trò kiến tạo, giám sát và hậu kiểm, thay vì can thiệp sâu vào các quyết định hành chính cụ thể. ĐB nhận định, với sự nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế và quyết tâm hành động, Chính quyền thành phố sẽ điều hành và đưa TPHCM vươn lên xứng tầm vị thế mới.

Còn ĐB Lê Hoàng Hải đề xuất thành phố xem xét phân cấp cho địa phương thực hiện các công trình quy mô nhỏ như vỉa hè, công viên, khuôn viên… thay vì dồn quá nhiều về các ban quản lý khu vực, gây quá tải trong triển khai.

Về vấn đề này, lãnh đạo Sở Tài chính TPHCM cho biết, để thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng, thành phố đã nghiên cứu nhiều giải pháp khơi thông các nguồn lực, như tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông, cơ sở vật chất, nhà ở, gỡ khó cho các dự án. Đặc biệt, lãnh đạo TPHCM đã tích cực đề xuất Trung ương xem xét có thể chế riêng tạo động lực cho TPHCM phát triển.

Ưu tiên các công trình giao thông trọng điểm

Góp ý về phát triển hạ tầng đô thị, ĐB Bùi Minh Trí đề xuất TPHCM ưu tiên bố trí vốn cho các công trình giao thông trọng điểm kết nối từ trung tâm thành phố đến các khu vực để hình thành hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại.

Theo đại biểu, hiện việc di chuyển từ trung tâm thành phố về các phường Dĩ An, Bình Dương, xã Bến Cát... chủ yếu dựa vào quốc lộ 13. Đây là tuyến đường độc đạo thường xuyên ùn tắc, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và cả cán bộ, công chức đi làm hàng ngày.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm trao đổi tại buổi thảo luận tổ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi với ĐB, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm thông tin, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp giảm ùn tắc giao thông. Đặc biệt là tập trung xây dựng hệ thống giao thông công cộng quy mô lớn, nhất là metro, là yêu cầu bắt buộc của một đô thị có khoảng 14 triệu dân.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, TPHCM hoàn thành 6 tuyến metro. Về nguồn lực đầu tư, ngoài ngân sách thành phố, Trung ương dự kiến bố trí thêm khoảng 295.000 tỷ đồng cho các dự án metro. Thành phố cũng sẽ khai thác quỹ đất quanh các nhà ga metro để phát triển đô thị, tạo nguồn lực và có thể phát hành trái phiếu.

Bên cạnh đó, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) và các nghị định hướng dẫn đã mở ra nhiều mô hình hợp tác đầu tư, cho phép thanh toán bằng tiền hoặc quỹ đất, qua đó giúp thành phố có thêm khả năng huy động nguồn lực xã hội.

Với các tiềm năng và điều kiện huy động vốn hiện có, Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định TPHCM đã chuẩn bị đủ nguồn lực để phát triển hạ tầng và hệ thống metro kết nối trong thời gian tới.

ĐB Nguyễn Thị Việt Tú phản ánh vẫn còn thực trạng biển quảng cáo che kín lối thoát hiểm của các tòa nhà. Sau mỗi vụ cháy, TPHCM thường có các đợt cao điểm kiểm tra an toàn PCCC với những nhà ở, cơ sở kinh doanh, nhưng vẫn còn tồn tại những ngôi nhà bị che kín bởi biển quảng cáo. ĐB đặt vấn đề những ngôi nhà như vậy ở đâu khi các cơ quan, đơn vị đi kiểm tra? ĐB kiến nghị cần có quy định chặt chẽ trách nhiệm của địa phương, đơn vị trong quản lý, kiểm tra, để hạn chế thiệt hại do cháy nhà gây ra.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG