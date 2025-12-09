Năm 2025, kinh tế TPHCM ước tăng 8,03%

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thông tin, kỳ họp sẽ xem xét 54 nội dung, gắn trực tiếp với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo hành lang pháp lý để khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Ngày 9-12, HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp cuối năm). Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (ngày 9 và 10-12).

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thông tin, kỳ họp sẽ thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và của giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời nghe, thảo luận kết quả thực hiện chủ đề năm 2025 “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của Thành phố”; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngoài ra, HĐND TPHCM sẽ nghe Chủ tịch UBND TPHCM thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội và các định hướng lớn của thành phố.

Kỳ họp sẽ xem xét 54 nội dung, gồm 27 nghị quyết quy phạm pháp luật và 27 nghị quyết cá biệt. Đây là các nội dung gắn trực tiếp với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng thể chế đặc thù cho thành phố, tạo hành lang pháp lý để khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kỳ họp sẽ dành thời lượng thỏa đáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

“Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc, gắn với đời sống dân sinh, an toàn thực phẩm, các dự án trọng điểm, phát triển nhà ở xã hội, giảm ùn tắc giao thông… HĐND TPHCM yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm rõ trách nhiệm, giải pháp, lộ trình khắc phục, bảo đảm “nói đi đôi với làm”, không né tránh, không hình thức”, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chia sẻ, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, diễn ra vào thời điểm thành phố tập trung hoàn thành năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đây cũng là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, gắn với nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, phát triển TPHCM nhanh, bền vững, vì cả nước và cùng cả nước.

Đồng thời, gắn với triển khai các nghị quyết mới của Trung ương, của Thành ủy, hoàn thành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu HĐND TPHCM dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận kỹ lưỡng, phân tích thấu đáo, cân nhắc toàn diện để quyết nghị.

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của TPHCM: - GRDP năm 2025 TPHCM ước tăng khoảng 8,03%. - Tổng giá trị GRDP năm 2025 ước đạt 2,74 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước. - GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 8.066 USD. - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 8,16 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ. - Thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt khoảng 747.000 tỷ đồng, vượt dự toán được giao. - Toàn thành phố thành lập mới 59.750 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký và bổ sung ước đạt trên 2 triệu tỷ đồng.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG - NGÔ BÌNH