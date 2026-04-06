Toàn bộ 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI

Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết cuộc bầu cử. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. Đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại 72.000 khu vực bỏ phiếu trên toàn quốc.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, công tác chuẩn bị được triển khai chủ động, toàn diện, quyết liệt từ sớm, dưới sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng và sự điều hành của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Điểm nổi bật của nhiệm kỳ này là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nền tảng VNeID, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong toàn bộ quy trình bầu cử.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Công tác vận động bầu cử diễn ra linh hoạt với hơn 7.000 hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV Nguyễn Thị Thanh nhận định, trong ngày bầu cử, không khí “Ngày hội non sông” lan tỏa sâu rộng trên cả nước.

Kết quả, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI từ 863 người ứng cử. Trong đó, 214 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 286 đại biểu do địa phương giới thiệu; không có người tự ứng cử trúng cử.

Cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa mới tiếp tục được hoàn thiện, với tỷ lệ đại biểu nữ đạt 30% (150 người); đại biểu dân tộc thiểu số đạt 15,2% (76 người), trong đó lần đầu tiên có đại diện dân tộc Ơ Đu; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi chiếm 6,6%; tỷ lệ đại biểu có trình độ trên đại học đạt 83,6%. Tỷ lệ đại biểu chuyên trách đạt 40%, mức cao nhất từ trước đến nay.

Ở cấp địa phương, cử tri cũng đã bầu đủ 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.440 đại biểu HĐND cấp xã.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu khóa XV Nguyễn Hữu Đông trình bày báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI trúng cử. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử được Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan hữu quan chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Hữu Đông cho biết, trong giai đoạn chuẩn bị, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tiếp nhận 81 đơn thư liên quan 43 vụ việc; phần lớn đơn không đủ điều kiện đã được xử lý, lưu theo quy định. Nhìn chung, số lượng đơn thư trong nhiệm kỳ này giảm nhiều so với trước, không phát sinh “điểm nóng” hay vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Sau khi công bố danh sách trúng cử ngày 21-3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tập trung rà soát kỹ lưỡng để xác nhận tư cách đại biểu. Tính đến ngày 25-3, có 498 người trúng cử không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh từ cử tri; 2 người trúng cử có đơn phản ánh. Các cơ quan có thẩm quyền đã xác minh theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật và kết quả cho thấy các nội dung nêu trong đơn là không có cơ sở.

Ông Nguyễn Hữu Đông cho biết, trên tinh thần thận trọng và lắng nghe, Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng Tiểu ban Nhân sự đã thống nhất báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia, xác định cả 2 trường hợp này đều bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, đủ tư cách làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Với sự thống nhất cao, tất cả thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu. Ngày 27-3-2026, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết số 238/NQ-HĐBCQG, xác nhận toàn bộ 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

ANH PHƯƠNG