Học viện Cán bộ TPHCM đạt chuẩn mức 1 sau sáp nhập

Chiều 20-5, đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS-TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn, đã khảo sát và thẩm định Học viện Cán bộ TPHCM (sau sáp nhập) đạt chuẩn mức 1.

Dự buổi khảo sát có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Các đại biểu dự buổi khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi khảo sát, PGS-TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM (gọi tắt là Học viện) đã báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng Học viện đạt chuẩn mức 1 sau sáp nhập.

Kiến nghị mở rộng đối tượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, ngay sau khi sáp nhập, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Học viện nhanh chóng ổn định tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, giải quyết thấu đáo các chính sách đối với trường hợp nghỉ theo chế độ và bố trí công tác phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ cho các nhân sự mới.

PGS-TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện báo cáo tại buổi khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Song song đó, Học viện tiến hành rà soát, tinh giản bộ máy hiện tại nhằm đảm bảo tính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã đáp ứng trực tiếp yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương…

Đồng chí nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên làm việc với Học viện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết các kiến nghị của Học viện.

Về định hướng chuyên môn, Thành ủy tiếp tục giao Học viện tập trung cao nhất cho nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ của thành phố; giao thêm nhiệm vụ trong nghiên cứu, tham mưu và tư vấn chính sách cho thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG



Đánh giá về nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ khối Đảng, đoàn thể hiện nay, lãnh đạo Thành ủy TPHCM ghi nhận sự chuyển biến tích cực của Học viện trong đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn thay vì chỉ bồi dưỡng lý thuyết.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề xuất Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hỗ trợ tập huấn, cập nhật các quan điểm, phương pháp giảng dạy mới cho đội ngũ giảng viên của Học viện.

Đồng chí nêu thực trạng nhu cầu học tập lý luận chính trị rất lớn từ các lực lượng nòng cốt tại thành phố, như: đội ngũ phóng viên, biên tập viên trực thuộc các cơ quan báo chí của Thành ủy; đội ngũ tổng phụ trách Đội tại các trường tiểu học, trung học cơ sở; giáo viên trợ lý thanh niên tại các trường trung học phổ thông.

Theo đồng chí, đây là những đối tượng cần được trang bị lý luận để làm tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, nhưng hiện vướng quy định về quy hoạch chức danh nên chưa thể tiếp cận các lớp trung cấp lý luận chính trị.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM kiến nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu, xem xét, đề xuất tháo gỡ cơ chế, cho phép mở rộng đối tượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị đối với các nhóm đối tượng này trên cơ sở kinh phí của thành phố.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đặng Quốc Toàn nêu ý kiến tại buổi khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác cũng đã tiến hành bỏ phiếu, công nhận Học viện Cán bộ TPHCM (sau sáp nhập) đạt chuẩn mức 1. Trước sáp nhập, Học viện Cán bộ TPHCM được công nhận đạt chuẩn mức 1 vào năm 2023; Trường Chính trị tỉnh Bình Dương được công nhận đạt chuẩn mức 1 vào năm 2024. Riêng Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang làm thủ tục xét duyệt.

Bồi dưỡng cán bộ cơ sở gắn với giải quyết các yêu cầu thực tiễn

Phát biểu kết luận, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm chúc mừng Học viện đạt chuẩn mức 1 theo quy định.

Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu ý kiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập việc tiếp tục kế hoạch sáp nhập Trường Đoàn Lý Tự Trọng và Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố vào Học viện, PGS-TS Hoàng Phúc Lâm lưu ý, đơn vị cần chủ động sắp xếp bộ máy bên trong tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm mục tiêu cao nhất là phục vụ tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố.

Về thể chế tài chính, học viện phải phối hợp với Sở Tài chính TPHCM xây dựng phương án tự chủ phù hợp. PGS-TS Hoàng Phúc Lâm lưu ý, Học viện không được chạy theo việc mở lớp vì kinh tế, nhằm bảo đảm chất lượng dạy và học. Song song đó, cán bộ, giảng viên Học viện phải mẫu mực, đi đầu xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tích cực chuyển đổi số trong giảng dạy.

PGS-TS Hoàng Phúc Lâm cam kết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ các lớp bồi dưỡng để đội ngũ giảng viên Học viện nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ghi nhận các kiến nghị của TPHCM, PGS-TS Hoàng Phúc Lâm khẳng định ủng hộ việc mở rộng đối tượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị và cho biết sẽ đề xuất với Trung ương về nội dung này.

PGS-TS Hoàng Phúc Lâm cũng lưu ý, Học viện tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy thực chiến, mở các lớp bồi dưỡng ngắn ngày vào cuối tuần hoặc buổi tối cho đội ngũ cán bộ 168 xã, phường, đặc khu. Nội dung đào tạo phải giải quyết trực tiếp các bài toán thực tiễn tại cơ sở sau sáp nhập, như kỹ năng quản lý đất đai, tài sản công, quản lý dự án đầu tư, xây dựng “chi bộ số”… nhằm tối ưu hóa các nguồn lực phát triển của một đô thị lớn.

THU HƯỜNG