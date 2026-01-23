Đại cảnh “Ngựa phi nước đại” sẽ xuất hiện tại Hội hoa xuân Vũng Tàu

Với chủ đề “ Hợp nhất vững mạnh - Tăng tốc vươn mình trong kỷ nguyên mới” , Hội hoa xuân Vũng Tàu năm nay sẽ là một không gian nghệ thuật cảnh quan, mang tinh thần hiện đại, bền vững.

Hội Hoa Xuân Vũng Tàu - Bính Ngọ 2026 dự kiến khai mạc vào ngày 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ và kéo dài đến 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Chương trình được tổ chức tại Công viên Ba Cu - Quang Trung - Hạ Long - Lê Lợi (Bãi Trước, phường Vũng Tàu, TPHCM).

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, Hội hoa xuân Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ mang đến một không gian vui xuân rực rỡ mà còn là biểu tượng cho tinh thần đổi mới và quyết tâm phát triển bền vững. Đó là một không gian rực rỡ với hoa cùng những tiểu cảnh sáng tạo, phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Đại cảnh "Ngựa phi nước đại" được bố trí cổng chính Hội hoa xuân Vũng Tàu 2026.

Lấy cảm hứng từ biển cả và hình ảnh đàn ngựa tung vó thể hiện cho sức sống, khát vọng và thành công, Hội hoa xuân là sự hòa quyện giữa hình ảnh đại dương bao la và tinh thần tiên phong của kỷ nguyên mới.

Linh vật Ngựa là điểm nhấn của Hội hoa xuân Vũng Tàu.

Không gian Hội hoa xuân ở phường Vũng tàu được thiết kế gồm hai chương:

Chương 1: Mở đầu là khát vọng vươn xa với hình ảnh những chú ngựa tung vó và dòng chảy đại dương mạnh mẽ, biểu trưng của tiềm năng và động lực phát triển không ngừng. Trong đó, đại cảnh trung tâm lấy hình tượng ba chú ngựa trong thế phi nước đại, thể hiện khí thế bứt phá - thịnh vượng - thành công, gắn với tinh thần vươn lên mạnh mẽ của Vũng Tàu trong năm mới 2026. Đại diện đơn vị thi công Hội hoa xuân Vũng Tàu tiết lộ: “3 chú ngựa sinh động, khỏe khoắn với 3 sắc thái riêng (xanh - đỏ - vàng), đại diện cho đa dạng nguồn lực, hội tụ sức mạnh và sự đồng hành tiến về phía trước. Tư thế ngựa vươn cao, hướng lên, tạo cảm giác chuyển động liên tục, mang ý nghĩa “mã đáo” - trở về cùng thắng lợi và may mắn”.

Bệ cảnh phía dưới được xử lý lớp sóng cách điệu, gợi liên tưởng đến biển Vũng Tàu, kết nối hình tượng ngựa với bản sắc địa phương là đô thị biển năng động, mở cửa và giàu tiềm năng phát triển.

Phối cảnh đồi hoa thảo nguyên .

Chương 2 là sự định hình, nơi ánh sáng, tài lộc và sắc màu hội tụ. Không gian lễ hội bừng lên như một bức tranh sống động, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa tự nhiên và con người. Những đường nét thiết kế uyển chuyển tựa dòng chảy thời gian, đưa Vũng Tàu bước tiếp trên hành trình bền vững.

Tất cả các khu vực trong khuôn viên Hội hoa xuân đều là những điểm check-in cho người dân và du khách

Các mô hình được trang trí bằng hàng chục ngàn giỏ hoa tươi các loại. Các trục đường đi dạo được trang trí bằng hệ thống đèn nghệ thuật hình đám mây và đèn lồng treo cao, vừa tạo chiều sâu không gian, vừa tạo không khí nhẹ nhàng đặc trưng ngày xuân.

Theo lãnh đạo phường Vũng Tàu, chương trình sẽ là nơi hội tụ những sản phẩm hoa, cây cảnh chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn, vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Qua đó quảng bá hình ảnh, thương hiệu “Điểm đến du lịch hàng đầu châu Á” của Vũng Tàu.

QUANG VŨ