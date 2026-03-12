Công trình mới - niềm tin mới

Ngay từ quý 1 của năm 2026, tại TPHCM, nhiều công trình được khởi công hoặc hoàn thành đưa vào sử dụng. Mỗi công trình không chỉ làm đẹp đô thị, mà còn hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng sống, bồi đắp niềm tin của người dân vào tinh thần “nói đi đôi với làm” của chính quyền cơ sở.

Niềm vui từ những công trình

"Về đường Nguyễn Xiển giờ đi hướng nào tiện cô ơi?". Nghe người đàn ông đi xe máy chở vợ đang mang bầu, hỏi, bà Nguyễn Thị Tuyết tận tình chỉ hướng lưu thông qua đường Lò Lu (phường Long Phước). Bà Tuyết không quên khoe: "Bữa nay đường đẹp lắm, rộng rãi, thoáng đãng, không còn ổ voi ổ gà".

Những ngày này, không khó để bắt gặp những câu chuyện tương tự. Chị Nguyễn Thu Hà (phường Bình Thạnh) kể lại niềm vui khi lần đầu đưa người lớn tuổi trong nhà đi tham quan Công viên số 1 Lý Thái Tổ. "Ba mình trước giờ chỉ ở nhà, nay có hứng rủ con cháu đi dạo, luôn miệng khen công viên đẹp, ý nghĩa", chị Hà kể. Với những người lớn tuổi ở thành phố này, khu đất từng bị rào chắn, bỏ trống nhiều năm qua, giờ trở thành công viên khang trang, mở cửa cho mọi người vào vui chơi, tưởng niệm nạn nhân Covid-19, là điều rất quý.

Khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi đã khang trang, không còn là bãi đất trống như trước ẢNH: HOÀNG HÙNG

Thời gian qua, thành phố đã chỉnh trang nhiều tuyến phố trung tâm, cải tạo nhiều khu đất trống, trả lại không gian xanh cho cộng đồng. Có thể kể đến khu đất 135 Nguyễn Huệ; khu đất 34-36-42 Chu Mạnh Trinh; khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng; khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi…

Nhiều phường, xã cũng nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng sống người dân. Phường An Khánh có 12 công trình công viên, điểm sinh hoạt cộng đồng, được cải tạo từ các khu đất trống trước đây. Buổi chiều, trẻ em vui chơi, người lớn tuổi tập thể dục, chuyện trò, không khí khu phố vì thế cũng thêm rộn ràng, gắn kết. Sinh sống lâu năm tại khu phố 1, bà Nguyễn Thị Ân không giấu được niềm vui khi công viên và nhà cộng đồng khu phố 1 được đưa vào sử dụng. “Chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm của chính quyền đối với đời sống người dân”, bà Nguyễn Thị Ân bày tỏ.

Từ chủ trương đến hành động

Ngoài những công trình đã hoàn thành, nhiều địa phương xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030 là đẩy mạnh chỉnh trang đô thị để chủ động triển khai từ đầu, sớm tạo chuyển biến rõ nét. Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Hoàng Tùng chia sẻ, việc cải tạo 12 khu đất trống thành các điểm sinh hoạt cộng đồng đa năng là chủ trương của phường, bám sát tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM về tăng mảng xanh, mở rộng không gian công cộng.

Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I xác định, nhằm cụ thể hóa bằng những phần việc cụ thể, dễ thấy, dễ kiểm chứng.

Đối với phường Thuận Giao, việc khởi công xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 mang đến niềm phấn khởi lớn cho nhiều thế hệ người dân trên địa bàn. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, với quy mô 4 tầng, 40 lớp học và các phòng chức năng, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 152,6 tỷ đồng, đáp ứng mong mỏi lâu nay của người dân về một ngôi trường đạt chuẩn, phục vụ nhu cầu học tập của trẻ trong bối cảnh dân số tăng nhanh.

Chủ tịch UBND phường Thuận Giao Võ Huỳnh Ngọc Thủy cho biết, nhiều tuyến đường quan trọng như D1, N3-N4 đang được địa phương hoàn tất thủ tục, nâng cấp, chỉnh trang với tổng kinh phí hơn 81 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, chỉnh trang đô thị.

Cũng chú trọng đến cải thiện đời sống người dân từ các công trình giao thông dân sinh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, phường Tam Bình đã lên danh sách hàng loạt tuyến đường, hẻm, công trình chống ngập… cần chỉnh trang để bắt tay thực hiện.

Theo Chủ tịch UBND phường Tam Bình Nguyễn Minh Điền, sau khi khánh thành công trình nâng cấp 12 đường, hẻm, phường tiếp tục chuẩn bị các thủ tục để triển khai duy tu, sửa chữa mặt đường 34 tuyến đường, hẻm.

Những công trình mới từ cấp thành phố đến cơ sở, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần mang đến niềm vui cho người dân, bởi mỗi công trình hoàn thành không chỉ làm đẹp đô thị, mà còn tạo sự đồng thuận và kỳ vọng của người dân, tin vào chặng đường phát triển tiếp theo của thành phố.

Ở phường Tân Khánh, công trình nâng cấp hệ thống thoát nước, thảm bê tông nhựa nóng tuyến đường đất tại khu phố Hóa Nhựt, với tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giải quyết tình trạng ngập úng, lầy lội kéo dài nhiều năm. Song song đó, phường khởi công xây dựng hoa viên khu phố An Thành với diện tích hơn 1.553m2, tổng vốn đầu tư hơn 3,3 tỷ đồng, tạo thêm không gian xanh, sân chơi cho người dân. Các công trình khác như hệ thống thoát nước khu phố Phước Hải, sửa chữa tuyến đường ĐX 07 tại khu phố Phước An cũng được triển khai đồng bộ, thể hiện quyết tâm “quyết ngay, làm liền” của chính quyền cơ sở.

THU HƯỜNG - BẢO HÂN