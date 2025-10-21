Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bình Giã nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Thạch Nghi Xuân (thứ ba từ phải vào), Trưởng Ban Dân tộc -Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trao sinh kế 200 triệu đồng cho MTTQ xã Bình Giã hỗ trợ người dân

Xã Bình Giã (TPHCM) được hình thành từ ngày 1-7-2025, trên cơ sở hợp nhất các xã Quảng Thành, Bình Trung và Bình Giã thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Giã và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và chỉ đạo của cấp trên; chủ động phối hợp tổ chức nhiều phong trào, mô hình mới, sáng tạo; đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn xã được triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa; hướng đến mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Cơ sở hạ tầng nông thôn xã Bình Giã được đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

MTTQ xã đã vận động được hơn 300 triệu đồng, 62 thẻ BHYT cho các chương trình an sinh xã hội; xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ vốn, cây con giống phát triển kinh tế cho 20 hộ mới thoát nghèo; trao quà, xe đạp và học bổng cho 60 học sinh khó khăn; vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, miền Bắc bị thiệt hại do mưa lũ gây ra... với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Đổi rác thải lấy rau xanh”, “Phân loại rác tại nguồn”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp”... được MTTQ xã và các đoàn thể triển khai đến từng địa bàn khu dân cư, làm cho bộ mặt nông thôn thêm sáng, xanh, sạch, đẹp.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Giã, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 52 thành viên; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã gồm 5 thành viên. Đồng chí Cao Tấn Đông được Hội nghị lần thứ I hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Giã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

ĐINH HÙNG