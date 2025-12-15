Năm 2026, nắng nóng đến sớm

Ngày 15-12, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng - thủy văn) đã có báo cáo nhận định xu thế thời tiết cả nước từ tháng 1-2026 đến tháng 3-2026.

Quan trắc khí tượng tại Trạm Khí tượng - thủy văn Hòn Dáu (Hải Phòng). Ảnh: LÊ XUÂN TÙNG (BỘ NN-MT)

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, trong giai đoạn dự báo, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có thể gây rét đậm, rét hại, kèm sương muối, băng giá vùng núi cao ở phía Bắc.

Từ nửa cuối tháng 2-2026 đến tháng 3-2026, mưa phùn, sương mù gia tăng ở miền Bắc. Trong khi đó, ở Đông Nam bộ, nắng nóng xuất hiện từ cuối tháng 2-2026 đến đầu tháng 3-2026. Khu vực Tây Bắc bộ có thể xảy ra nắng nóng cục bộ từ tháng 3-2026.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông trong các tháng đầu năm 2026.

Dự báo xu thế khí hậu trong các tháng đầu năm 2026, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho rằng, hiện tượng ENSO (điều kiện khí quyển và nhiệt độ mặt nước biển ảnh hưởng thời tiết ở khu vực Thái Bình Dương) hiện đang ở trạng thái La Nina yếu. Do đó, từ nay đến tháng 3-2026, xác suất 60-65% khả năng ENSO chuyển sang trạng thái trung tính.

Về lượng mưa, trên phạm vi cả nước, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, có khả năng xuất hiện mưa trái mùa. Trong đó, Nam bộ trong tháng 1-2026 và tháng 2-2026 có tổng lượng mưa phổ biến 10-30mm, cao hơn trung bình nhiều năm 5-15mm, có nơi cao hơn; tháng 3-2026 phổ biến 30-70mm, cao hơn trung bình nhiều năm 10-25mm.

PHÚC VĂN