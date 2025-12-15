Chiều 15-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1975 - 2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Biên giới quốc gia

Trong hành trình nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Ủy ban Biên giới quốc gia đã đạt được nhiều thành tích, tạo ra những dấu ấn quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong việc từng bước tạo dựng nên đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng. Ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ vì chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Ủy ban Biên giới quốc gia nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có: Danh hiệu Anh hùng Lao động; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập các hạng nhất, nhì, ba, cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua và phần thưởng danh giá khác…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực và thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Biên giới quốc gia trong suốt 50 năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh Ủy ban Biên giới quốc gia là người lính thầm lặng, ngày đêm cống hiến tâm sức và trí tuệ, tiên phong trên các mặt trận ngoại giao, pháp lý, dư luận và thực địa; góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, củng cố quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.

Theo Thủ tướng, thực tiễn cho thấy, để có thể bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, cần quan tâm đầu tư, phát triển kinh tế cho người dân khu vực biên giới, để mỗi người dân là “cột mốc sống” vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc. Thủ tướng nhấn mạnh, cần quan tâm đầu tư cho khu vực biên giới ít nhất phải bằng hoặc cao hơn trong nội địa.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, trước bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Biên giới quốc gia quán triệt và thực hiện phương châm “3 kiên”, đó là: kiên quyết, linh hoạt trong đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; kiên định vận dụng các yếu tố pháp lý, kỹ thuật: coi các điều ước, thỏa thuận song phương về biên giới, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), là công cụ quan trọng hàng đầu để bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; kiên trì hợp tác và đối thoại trong giải quyết các bất đồng, tìm kiếm giải pháp căn bản, lâu dài, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của đơn vị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Ủy ban Biên giới quốc gia.

Tin liên quan Hoa Kỳ đánh giá khách quan Việt Nam đạt kết quả tích về công tác phòng, chống mua bán người

PHAN THẢO