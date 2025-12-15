Khánh Hòa: Thiệt hại do mưa lũ ước tính khoảng 6.058 tỷ đồng

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu. Ảnh: HIẾU GIANG

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết, qua đợt mưa lũ vừa qua cho thấy địa phương còn thiếu vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai, nhất là phương tiện đường thủy; hệ thống thông tin liên lạc có thời điểm bị gián đoạn.

Để đẩy nhanh công tác tái thiết và chủ động ứng phó trong thời gian tới, các đơn vị liên quan quán triệt và thực hiện nghiêm 5 phương châm: dự báo chính xác; thông tin kịp thời; lãnh đạo tập trung; hành động quyết liệt và thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Vườn táo của người dân ở phía Nam tỉnh Khánh Hòa tan hoang sau lũ. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2025, thiên tai trên địa bàn tỉnh đã làm 22 người thiệt mạng, 20 người bị thương; 89 căn nhà bị sập hoàn toàn, 290 căn nhà bị hư hỏng. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính khoảng 6.058 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại tài sản của người dân).

Công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai vẫn còn một số hạn chế như: trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn còn thiếu; hạ tầng tiêu thoát lũ chưa đồng bộ; ứng dụng khoa học – công nghệ hạn chế; việc vận hành hồ chứa gặp áp lực lớn khi mưa lũ vượt tần suất thiết kế; một số địa phương vẫn lúng túng trong tổ chức ứng phó; thông tin liên lạc bị gián đoạn; người dân còn chủ quan...

UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Trung ương xem xét ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại do thiên tai, gồm giãn, hoãn, giảm thuế và phí; khoanh nợ, giãn nợ, hỗ trợ lãi suất vay; hỗ trợ bảo hiểm thiệt hại tài sản, hàng hóa...

HIẾU GIANG