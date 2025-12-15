Chìm tàu gần đặc khu Cồn Cỏ, 6 ngư dân được cứu kịp thời

Tàu cá của ngư dân Cửa Việt bị sóng đánh chìm khi đang khai thác hải sản gần đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), 6 thuyền viên may mắn được cứu an toàn.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, đơn vị vừa phối hợp cứu nạn thành công 6 ngư dân gặp nạn trên biển trong chiều 15-12.

Quân y kiểm tra sức khỏe thuyền viên tàu bị nạn

Vào lúc 13 giờ 20 phút cùng ngày, ông Bùi Đình Cam (sinh năm 1963, trú khu phố 5, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), thuyền trưởng tàu cá QT-90559-TS đã báo tin khẩn cấp về việc tàu bị sóng lớn đánh chìm khi đang khai thác hải sản, cách đặc khu Cồn Cỏ khoảng 3 hải lý về hướng Đông Bắc. Trên tàu có 6 thuyền viên, tất cả đều rơi xuống biển.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ khẩn trương chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng cứu; đồng thời thông báo cho các tàu cá đang hoạt động trong khu vực phối hợp tìm kiếm cứu nạn, báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

Các ngư dân được đưa lên bờ

Qua hệ thống thông tin liên lạc và giám sát hoạt động nghề cá, tàu QT-91090-TS do ông Bùi Văn Linh (sinh năm 1982, cùng trú khu phố 5, xã Cửa Việt) làm thuyền trưởng đang hoạt động gần khu vực đã kịp thời tiếp cận, cứu vớt toàn bộ 6 ngư dân lên tàu an toàn.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, tàu QT-91090-TS đưa các thuyền viên vào cảng. Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp đưa ngư dân lên bờ, tổ chức thăm khám sức khỏe, động viên tinh thần và hỗ trợ tiền mặt cho các ngư dân gặp nạn.

MINH PHONG