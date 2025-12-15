Khuyến cáo công dân di chuyển khỏi khu vực giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia

Bộ Ngoại giao vừa tiếp tục có khuyến cáo đối với công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc và du lịch tại các tỉnh biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.

Ngôi nhà ở khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia bị trúng đạn pháo. Ảnh: TTXVN

Trước diễn biến phức tạp của tình hình xung đột vũ trang tại khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, ngày 15-12, Bộ Ngoại giao đã có khuyến cáo đối với công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc và du lịch tại các tỉnh biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.

Theo đó, Bộ Ngoại giao đề nghị công dân Việt Nam ngay lập tức di chuyển khỏi các khu vực giao tranh; liên tục theo dõi, cập nhật tình hình, tuân thủ các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao đề nghị người dân chủ động liên hệ ngay với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan để được hỗ trợ, trợ giúp khi cần thiết. Các đầu mối hỗ trợ người dân như sau:

1- Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Điện thoại: +855977492430, +855316199999

Email: ttpc@mofa.gov.vn; consularcpc@gmail.com

2- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia

Điện thoại: +855979439888

Email: tlsq.battambang@gmail.com

3- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Campuchia

Điện thoại: +855.979.732255

Email: tlsqsihan@gmail.com

4- Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Điện thoại: +66989666653

Email: vnemb.th@mofa.gov.vn và consular.section.bkk@gmail.com

5- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan

Điện thoại: +66935367869

Email: konkaen.th@mofa.gov.vn

6- Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

Điện thoại: +84981848484

Email: baohocongdan@gmail.com

Bên cạnh đó, công dân có thể thông tin tới các cơ quan chức năng thông qua đường link và mã QR được cung cấp.

Công dân Việt Nam có thể thông tin tới các cơ quan chức năng thông qua đường link và mã QR được cung cấp

Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và khuyến nghị công dân Việt Nam nâng cao cảnh giác, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.

BÍCH QUYÊN