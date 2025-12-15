Quảng Trị: Khởi công công trình chống sạt lở tại xã Khe Sanh

Chiều 15-12, hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, UBND tỉnh Quảng Trị khởi công công trình chống sạt lở tại khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh.

Công trình có tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng, do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư; Lữ đoàn 384, Binh đoàn 12 thi công. Qua đó, ngăn chặn, khắc phục tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời phòng ngừa sạt lở tuyến đường Hùng Vương, xã Khe Sanh.

Ngay sau lễ khởi công, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Lữ đoàn 384 – Binh đoàn 12, Bộ CHQS tỉnh này cùng Sư đoàn 968 huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị thi công khẩn trương, quyết tâm hoàn thành công trình vào ngày 31-12.

Khởi công công trình chống sạt lở tại xã Khe Sanh

Tại lễ khởi công, ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nhân lực, thiết bị; áp dụng giải pháp thi công khoa học, chặt chẽ; xây dựng phương án thi công “3 ca, 4 kíp”, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng công trình.

Đồng thời, giao UBND xã Khe Sanh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ; bảo đảm an ninh trật tự.

Đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Binh đoàn 12 tiếp tục quan tâm, hỗ trợ lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết để giúp địa phương thi công công trình và sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng.

Triển khai thi công công trình chống sạt lở tại xã Khe Sanh ngay sau lễ khởi công

Trong các ngày 16 và 17-11, tại Quảng Trị có mưa lớn kéo dài, gây nên tình trạng sạt lở làm đứt gãy, sụp đổ một phần công trình nhà ở số 74 đường Hùng Vương, thôn 3A xã Khe Sanh và hơn 10 nhà dân lân cận trong khu vực.

Cụ thể, khu vực sạt lở, sụt trượt kéo dài khoảng 170m, mái taluy sâu 15m, rộng 30m, tổng diện tích khoảng trên 5.000m2 và hiện đang có dấu hiệu tiếp tục sạt lở. UBND xã Khe Sanh buộc phải sơ tán khẩn cấp 10 hộ với 45 nhân khẩu có nguy cơ mất an toàn.

Tiếp đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sụt trượt ở khu vực đường Hùng Vương tại thôn 3A, xã khe Sanh.

VĂN THẮNG - XUÂN DIỆN