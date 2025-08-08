Đại hội Đảng bộ VietinBank: Cùng đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới

Trong hai ngày 1 và 2-8-2025, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Hà Nội, với sự tham dự của 288 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 10.000 đảng viên ở 182 tổ chức đảng trực thuộc trong Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng hoa chúc mừng 28 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ VietinBank khóa XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Minh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank cho biết: Trong suốt 5 năm qua, tình hình trong nước chịu nhiều tác động trước những diễn biến phức tạp của thế giới, khu vực; song với sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, những đổi mới căn bản được triển khai quyết liệt đã tạo thế và lực mới cho sự phát triển đất nước. Trước bối cảnh đó, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng ủy VietinBank đã lãnh đạo toàn diện các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao quyết tâm chính trị, vượt qua khó khăn thách thức; vận dụng sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, NHNN để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, đáng tự hào.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, triển khai nền nếp, đúng quy định, có nhiều đổi mới, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương, quy định những điều đảng viên không được làm. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức đảng…. Trên cơ sở đó, Đảng bộ VietinBank đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 6/6 chỉ tiêu về xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị được đề ra trong nhiệm kỳ.

Đồng chí Trần Minh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank, phát biểu khai mạc

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy VietinBank đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống triển khai quyết liệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch kinh doanh trung hạn; hoàn thành và hoàn thành vượt 12/12 chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị gồm: (1) Tăng trưởng tín dụng; (2) Tăng trưởng nguồn vốn huy động; (3) Tăng trưởng thu phí dịch vụ; (4) Tỷ trọng thu ngoài lãi/tổng thu nhập; (5) Tỷ lệ chi phí hoạt động so với thu nhập hoạt động; (6) Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng; (7) Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế; (8) Tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu ROE; (9) Tỷ lệ lợi nhuận/tổng tài sản ROA; (10) Các tỷ lệ an toàn vốn tuân thủ theo quy định của NHNN; (11) Nộp ngân sách Nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo quy định; (12) Tiếp tục cải thiện tốt về môi trường và điều kiện làm việc, tiền lương và thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đặc biệt, VietinBank đã chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, chất lượng. Giữ vững và phát huy vai trò của ngân hàng thương mại Nhà nước lớn, tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành, lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, các dự án trọng điểm quốc gia; đồng hành phát triển các vùng, các địa phương, các khu vực kinh tế trọng điểm, góp phần tạo động lực tăng trưởng của đất nước. Tính đến ngày 30-6-2025, tổng tài sản đạt hơn 2,6 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt gần 1,95 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng - đều tăng gần gấp đôi so với năm 2020 - năm đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,11%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nợ xấu của ngành Ngân hàng. Về năng lực tài chính, tổng lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2020 - 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 105 ngàn tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng gần gấp đôi, các chỉ số an toàn vốn và thanh khoản luôn được bảo đảm vượt trội.

Để kiến tạo đột phá, VietinBank tiên phong trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng và triển khai Chương trình chuyển đổi số toàn diện. Cùng với chuyển đổi số là cuộc “cách mạng trong tổ chức và nhân sự” nhằm xây dựng bộ máy thực sự tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Theo đó, VietinBank chú trọng chuyển đổi mô hình theo định hướng tinh gọn, chuyên môn hóa, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và hoạt động của các khối nghiệp vụ trụ sở chính; kiện toàn hệ thống mạng lưới phòng giao dịch trong nước; thực hiện lộ trình cơ cấu lại hàng trăm điểm giao dịch vật lý, thay thế bằng nền tảng số.

Cùng với những thành công trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, VietinBank tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội thông qua các chương trình an sinh xã hội tại khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Với những thành tựu đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kiến tạo những đột phá quan trọng cho bước đà mới trong hành trình phát triển của VietinBank. Hình ảnh, uy tín và thương hiệu VietinBank tiếp tục được khẳng định thông qua các danh hiệu được các tổ chức uy tín quốc tế và trong nước vinh danh: 7 lần liên tiếp trong Top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới; 14 năm liên tiếp nằm trong danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; 8 lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam…

Đồng chí Nguyễn Trần Mạnh Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietinbank, trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VietinBank nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thanh Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ VietinBank; ghi nhận những kết quả đạt được của VietinBank trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trước yêu cầu phát triển trong “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc, đồng chí Phó Thủ tướng chỉ đạo Đảng bộ VietinBank cần quán triệt sâu sắc các bài học về bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và thường xuyên của Đảng; không ngừng đổi mới tư duy; nắm chắc tình hình để chủ động, kịp thời thích ứng có hiệu quả trước những biến động từ bên ngoài; củng cố đoàn kết nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về lập trường tư tưởng, mạnh về chuyên môn nghiệp vụ...

Với tinh thần nghiêm túc và sự nhất trí cao, Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ VietinBank nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 28 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 11 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết, đại diện Đảng bộ VietinBank dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I. Cùng trong ngày 2-8-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ VietinBank nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa mới.

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Đột phá - Phát triển” và tiếp thu tinh thần dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Đại hội Đảng bộ VietinBank lần thứ XI đã xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: “Tăng cường lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chủ động thích ứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực nội sinh và năng lực cạnh tranh; xây dựng VietinBank phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, đến năm 2030 thuộc nhóm ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đến năm 2045 là ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới, đóng góp lớn cho đất nước tiến mạnh trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Cùng với đó, Đại hội cũng xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, 5 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; qua đó thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm cao của VietinBank để bứt phá, vươn lên phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Để hiện thực hóa các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ VietinBank sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả 9 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và 5 nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng. Ngoài ra, Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Đại hội thông qua không chỉ thể hiện khát vọng phát triển mà còn là cam kết trách nhiệm của VietinBank đồng hành cùng đất nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trên nền tảng triển khai các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt triển khai 4 Nghị quyết trụ cột một cách nhanh chóng, nghiêm túc, hiệu quả.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ VietinBank khóa XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ VietinBank lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục củng cố, bồi đắp thêm sức mạnh nội lực, biến tiềm năng, lợi thế thành sức mạnh, động lực phát triển để VietinBank ngày càng khẳng định vị thế ngân hàng hàng đầu của Việt Nam, tự tin vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.

NHI NGUYỄN