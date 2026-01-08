Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM phải là khối vững vàng nhất về tư tưởng

Ngày 8-1, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ động mở rộng mặt trận phản bác quan điểm sai trái

Đảng bộ hiện có 19 tổ chức cơ sở đảng với 6.176 đảng viên. Năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy và cấp ủy cơ sở đã khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình công tác gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.

Trong năm, Đảng bộ kết nạp 102 đảng viên; hơn 95,5% đảng viên chính thức đã thực hiện việc đổi Thẻ đảng viên; thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho hơn 820 hồ sơ.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm. Từ khi thành lập đến nay, không có trường hợp tổ chức đảng nào thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM bị thi hành kỷ luật.

Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn tham luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham luận về việc thực hiện tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), Quyền Tổng Biên tập Nguyễn Khắc Văn cho biết, đây là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, được báo tổ chức thực hiện chủ động, bài bản.

Theo đó, Báo SGGP đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh phản bác trực diện với lan tỏa thông tin tích cực, coi đây là hai mặt thống nhất trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Lê Quốc Phong trao Bằng khen đến các cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ đầu năm 2025 đến nay, Báo SGGP đã đăng tải hơn 50 tin, bài chuyên đề trên báo in và báo điện tử, tập trung vào các nhóm nội dung chủ lực: Chủ động “đi trước” bằng thông tin chính thống, không để trống khoảng dư luận; phản bác trực diện gắn với giải thích chính sách, tạo đồng thuận xã hội; gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng với trách nhiệm, chuẩn mực của cán bộ, đảng viên. Báo cũng kết hợp đấu tranh phản bác với lan tỏa giá trị tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.

Đặc biệt, Báo SGGP chủ động mở rộng mặt trận đấu tranh sang không gian số và công nghệ mới.

Theo nhà báo Nguyễn Khắc Văn, trước nguy cơ lợi dụng AI, deepfake để chống phá, Báo SGGP chủ động cảnh báo sớm thông qua các bài: “Ngăn chặn việc biến AI thành vũ khí đen"; “Không gian mạng: Mặt trận nóng của thời đại số"…

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tặng Giấy khen của Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đến các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, thông qua các giải thưởng, chương trình xã hội lớn như Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Võ Trường Toản, Quả bóng Vàng Việt Nam, Doanh nghiệp Xanh, Cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt”, “Đất nước ngàn hoa”... Báo SGGP kiên trì xây dựng dòng thông tin chủ lưu tích cực, lan tỏa các phong trào đẹp, tạo nền tảng bền vững để bồi đắp niềm tin xã hội.

Đáng chú ý, việc ra mắt chuyên trang “Sức sống cơ sở” là cách làm cụ thể, sáng tạo, đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bám sát thực tiễn đời sống cơ sở 168 xã, phường, đặc khu, phản bác các quan điểm sai trái bằng chính những kết quả cụ thể, sinh động, dễ kiểm chứng.

Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP khẳng định, với trách nhiệm là báo Đảng của TPHCM, Báo SGGP nhận thức sâu sắc mỗi tác phẩm báo chí chính luận không chỉ là sản phẩm thông tin, mà còn là một “điểm tựa niềm tin”, một “lá chắn tư tưởng” góp phần củng cố sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trên cơ sở đó, Báo SGGP tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời kiên trì lan tỏa các giá trị tích cực, nhân văn, bền vững của xã hội.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tăng tốc ngay từ đầu nhiệm kỳ

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm qua.

Năm 2026 là năm đầu nhiệm kỳ của các cấp bộ đảng, là năm diễn ra Đại hội XIV của Đảng; đồng thời Đảng bộ TPHCM cũng bước vào năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Theo đồng chí, tinh thần chỉ đạo từ Trung ương, năm 2026 phải là năm tăng tốc ngay, có kết quả cụ thể để nhiệm kỳ 2025-2030 là một nhiệm kỳ đột phá, bứt phá thực sự.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong định hướng nhiệm vụ chung, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tập trung tốt hơn nữa cho công tác chính trị tư tưởng.

Đồng chí phân tích, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM có vai trò rất quan trọng, là nơi tham mưu trực tiếp cho Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM những vấn đề hệ trọng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

“Các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy đều ở đây. Nơi đây cũng bao gồm cả khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội - nơi tập trung các lực lượng quan trọng để tập hợp đoàn kết, phát huy sức mạnh nhân dân, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, làm sinh động hơn và có kết quả nổi trội”, đồng chí Lê Quốc Phong nói.

Đồng chí Lê Quốc Phong tặng Bằng khen đến các cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, nếu Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM làm tốt công việc của mình thì Đảng bộ thành phố sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó, phải quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của mình trong thực hiện công việc chung và việc chuyên môn để phát huy vai trò của đảng viên.

Dành nhiều thời gian phân tích về tư tưởng, bản lĩnh chính trị của đội ngũ, đồng chí lưu ý Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM phải nắm bắt kịp thời tình hình dư luận nội bộ.

“Đây phải là khối không phát sinh vấn đề về tư tưởng, là khối vững vàng nhất về tư tưởng, bản lĩnh chính trị”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM lưu ý và cho biết, Thành ủy có kỳ vọng rất lớn vào Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM.

Cùng với đó, tập trung triển khai cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, TPHCM và của Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM.

Trong đó, phải đổi mới cách làm, từ đổi mới công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết để mỗi đảng viên đều nắm bắt nhanh, đầy đủ các chủ trương của Đảng; tăng tính hiệu quả trong triển khai thực hiện nghị quyết; thay đổi phương thức triển khai.

Quá trình xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động phải gọn, trọng tâm trọng điểm, có lộ trình cụ thể, có cơ chế phân công nhiệm vụ rõ ràng, trên tinh thần không dài dòng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao g iấy khen cho các cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Một nội dung quan trọng khác là Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM phải thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM sẽ nằm trong nhóm đi đầu và có chuyển biến tích cực về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Mặt khác, tập trung kiện toàn bộ máy cấp ủy ở một số đơn vị; chú trọng nâng chất hoạt động của chi bộ gắn với sinh hoạt “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng năm 2026 đã đề ra.

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu cần nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, giám sát và phòng chống lãng phí. Không chờ đến khi có vụ việc, vi phạm mới thực hiện kiểm tra, giám sát mà cần tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề để cảnh báo từ xa, phát hiện từ sớm các dấu hiệu vi phạm...

“Đặc biệt, phải tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong đó, chú trọng tinh thần chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong nội bộ cán bộ, đảng viên để tạo nguồn lực phát triển thành phố”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Năm 2026 với nhiệm vụ rất nặng nề, đồng chí tin tưởng với tinh thần, kết quả năm 2025, với khí thế mới đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM sẽ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã xác lập.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Lê Thị Hồng Nga trao g iấy khen cho các cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, có 6 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tặng Giấy khen cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025; 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2021-2025). Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM cũng tặng Giấy khen cho 30 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2021-2025), trong đó có đảng viên Đỗ Văn Hạnh, Báo Sài Gòn Giải Phóng và 6 tập thể có thành tích tốt trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng năm 2025.

>>Một số hình ảnh tại hội nghị: Ảnh: VIỆT DŨNG

THU HƯỜNG